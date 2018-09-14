《低彩莫蘭迪‧輕奢「布」局》窗簾

2018-09-14

記者凃盈如／台北報導

棉緞&織錦 貴氣百搭

窗簾是家裡占極大面積的家飾品，一旦選定了窗簾布，通常也為空間定調了主要風格，但許多熱衷於家居布置的消費者，在選擇搭配上，喜歡讓空間風格保有彈性，於是習慣在一開始不要挑選色調、風格過於鮮明的窗簾紋樣，此時莫蘭迪色便是絕佳選擇。

國內代理歐美高級家飾布的安得利集團（Andari Group），所引進的各品牌家飾布正為莫蘭迪色做出絕佳的演繹。譬如創立於1914年，兼具古典與現代感的法國巴黎品牌Lelievre，善於大膽使用美麗而時尚的顏色。其Riviera系列，以法國南方「蔚藍海岸」為靈感，作品讓人想起這個地區獨有的色彩與圖像，紋樣也總讓人回想起，當光線灑落地面，所雕塑出的強烈景象。想像一個懶洋洋的下午，優雅漫步在鄉間，採摘桂冠葉，沉浸在金黃色的午後溫暖裡；又恍如地中海，它的蜃景、神祕、晶瑩剔透的倒影，以及海中閃閃發光的瀲豔波光。至於時尚頑童──法國設計大師保羅．高提耶（Jean Paul Gaultier），亦與法國頂級布料品牌Lelievre合作，將其標誌性的設計感帶入家居領域。

同樣來自法國的Tassinari & Chatel成立於1680年，沿襲擁有悠久歷史的傳統織布工藝。三個世紀多以來，Tassinari & Chatel集結了超過十萬種豐富的織品典藏，包含各式的錦緞、織錦緞、絨布，與各個歷史時期所流行的設計與織作圖稿。從路易十四至今，為皇室貴族製作了無數優秀的紡織品。該品牌在2018年推出的Collection Patrimoine（文化遺產系列），展現17世紀典型的蕾絲風格，將水果及花卉的圖騰，以微妙柔和的色彩編排在菱格網中，並運用茂盛的葉片和其它設計元素妝點此款織錦緞。

圖片提供／Crate and Barrel、安得利集團