《時尚Showroom巴黎直擊》

記者方惠宗／巴黎報導、攝影
Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019
agnes b. 瀟灑工作風
agnès b.在時尚週的特色除了一向在巴黎第10區、鄰近聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）的品牌總部展廳辦秀，並常邀請文青、素人等品牌好友登台走秀。這一次，設計師Agnès Troublé邀來羅德帕拉多，除了艷驚眾人，亦巧妙呼應她從電影世界所得到啟發。秀的一開始，帕拉多帶觀眾回歸品牌最初的起點：經典工作服被重新打造，態度一派超然，揭開2019春夏男裝系列。主要款式包括外套和寬版短褲的組合、飾以機能性側面拉鍊口袋的連身褲等。塗鴉印花、條紋、丹寧與開襟外套等品牌經典精神亦未缺席。受到衝浪文化影響，亮眼色系如海藍、鮮紅與檸檬黃搭襯黑與白，彩色的曼波圖案（Mambo drawings）給足繽紛熱鬧的印象。
新銳男演 掃地開場
接連獲頒法國電影最高榮譽、凱撒電影獎（César du cinéma），以及法國國家戲劇獎、莫里哀戲劇獎（Nuit des Molières）等「最佳新人男演員」的22歲法國戲劇新銳羅德帕拉多（Rod Paradot）竟為agnès b.伸展台掃地？
沒看錯，agnès b.不僅邀來帕拉多走秀，他穿著工作服、幽默掃地的開秀橋段也大家驚呆了！
部分圖片提供／agnès b