《時尚Showroom巴黎直擊》

2018-09-14

記者方惠宗／巴黎報導、攝影

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

agnes b. 瀟灑工作風

agnès b.在時尚週的特色除了一向在巴黎第10區、鄰近聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）的品牌總部展廳辦秀，並常邀請文青、素人等品牌好友登台走秀。這一次，設計師Agnès Troublé邀來羅德帕拉多，除了艷驚眾人，亦巧妙呼應她從電影世界所得到啟發。秀的一開始，帕拉多帶觀眾回歸品牌最初的起點：經典工作服被重新打造，態度一派超然，揭開2019春夏男裝系列。主要款式包括外套和寬版短褲的組合、飾以機能性側面拉鍊口袋的連身褲等。塗鴉印花、條紋、丹寧與開襟外套等品牌經典精神亦未缺席。受到衝浪文化影響，亮眼色系如海藍、鮮紅與檸檬黃搭襯黑與白，彩色的曼波圖案（Mambo drawings）給足繽紛熱鬧的印象。

新銳男演 掃地開場

接連獲頒法國電影最高榮譽、凱撒電影獎（César du cinéma），以及法國國家戲劇獎、莫里哀戲劇獎（Nuit des Molières）等「最佳新人男演員」的22歲法國戲劇新銳羅德帕拉多（Rod Paradot）竟為agnès b.伸展台掃地？

沒看錯，agnès b.不僅邀來帕拉多走秀，他穿著工作服、幽默掃地的開秀橋段也大家驚呆了！

部分圖片提供／agnès b

  • 花襯衫搭配紅色直紋長褲，展現夏日專屬的花漾色彩。

    花襯衫搭配紅色直紋長褲，展現夏日專屬的花漾色彩。

  • 檸檬黃以寬直條紋登場，亮眼清爽。

    檸檬黃以寬直條紋登場，亮眼清爽。

  • 羅德帕拉多以agnès b.的經典連身工作服開秀。

    羅德帕拉多以agnès b.的經典連身工作服開秀。

  • 羅德帕拉多擔任agnès b.時尚秀要角。 （翻攝自rod_paradot IG）

    羅德帕拉多擔任agnès b.時尚秀要角。 （翻攝自rod_paradot IG）

  • 舞者壓軸登場，以舞姿展示新款西裝毫不束縛的彈性舒適。

    舞者壓軸登場，以舞姿展示新款西裝毫不束縛的彈性舒適。

  • agnès b.黑白寬橫紋結合彩色曼波圖案。

    agnès b.黑白寬橫紋結合彩色曼波圖案。

  • 經典的橫條紋開襟外套在2019年夏季再度回歸。

    經典的橫條紋開襟外套在2019年夏季再度回歸。

  • 受到1960年代法國和美國演員啟發的優雅風格。

    受到1960年代法國和美國演員啟發的優雅風格。