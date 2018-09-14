《時尚Showroom巴黎直擊》

記者方惠宗／巴黎報導、攝影
Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019
Kolor 日裝的時髦運動風
日本設計師阿部潤一（Junichi Abe）主理的Kolor這次不像以往透過時尚秀呈現新作，而是選於巴黎瑪黑區藝廊「Galerie Martine Aboucaya」以靜態陳列，配合在日本取景的模特兒展示Video進行發表，如此令媒體與買家們更直接的觸摸與感受最新的科技用料與服裝細節上的迷人之處。
這是一次男、女裝混合發表，共同的靈感皆來自生活感受與實用需求，阿部潤一為新作注入大量的戶外與街頭元素，輕柔羊毛料、尼龍（Nylon）與聚酯纖維（Polyester）成為這季的主要面料，主要單品包括連帽拉鍊外套、輕盈的風衣、充滿運動感的長裙、以針織拼接尼龍的洋裝等，感受穿著的舒適與親膚，明亮的印花與色彩以不對稱或出其不意的拼接方式，則是設計師為服裝帶來年輕活力的藝術眼光，搭配上霓虹艷彩的運動涼鞋、運動休閒鞋等，再次助長「Athleisure」運動休閒趨勢。
最佳衣著人士愛牌
曾受美國雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）選為「最佳衣著人士」、曾任美國精品百貨尼曼馬庫斯（Neiman Marcus ）、波道夫古德曼百貨（Bergdorf Goodman）等時尚採購，現從事精品代理與時尚顧問工作的尼克‧伍斯特（Nick Wooster）是Kolor擁護者，私下常以Kolor新品全身穿搭。記者到的這一天，他恰巧正在選貨呢！