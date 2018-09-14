《時尚Showroom巴黎直擊》

2018-09-14

記者方惠宗／巴黎報導、攝影

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

Christian Louboutin 遊走於時尚與街頭

法國「紅底鞋」Christian Louboutin本季大量演繹街頭風格，呈獻洋溢都會活力的系列。休閒鞋上滿是奪目亮麗的圖案，無論是紳士鞋的黑白色設計，還是運動鞋的明亮鮮色，除了向大自然的迷人色彩取材，亦透過全新圖案設計向塗鴉藝術致敬；以塗鴉字句注入青春活力，散發懾人力量。

全新的休閒鞋與後背包閃亮金色光芒，這是來自廢物利用的新技術。設計師巧妙地利用工作室製作時用剩的金色絲帶，在上面塗一層PVC塑料，為鞋履與包款添上閃爍金光。叛逆典雅的象徵則來自配上黑色蝴蝶結的亮面皮革紳士鞋，或是為天鵝絨材質賦予豐富刺繡及閃亮細節的熊掌圖案。

我們也搶先見到Christian Louboutin即將推出的全新配飾：皮帶系列。採用經典紅色皮革襯裡，貫徹品牌創意優雅的風格。帶釦由金屬交織而成，或綴以品牌字母標誌。

舞林高手現身古老教堂！

記者於傍晚趕到這個當日採訪的最後一站，一進Showroom就被請出來，被引回街口、聖奧諾雷街（rue Saint-Honoré）的羅浮堂（Oratoire du Louvre）。原來，Christian Louboutin在這座巴洛克宗教殿堂以祕密表演為此揭幕。

儘管禁止近距離拍攝這雙鞋，但這個橋段絕對是巴黎男裝週期間的高潮之一：法國舞蹈家暨電影新星、以電影「Divines」（神聖）嶄露頭角的凱文‧米塞爾（Kevin Mischel）以近20分鐘的表演呈獻最新運動鞋「Run Loubi Run」。

赤裸上身、腳穿Run Loubi Run，凱文‧米塞爾帶領舞者一連串的飛奔、空跳、滑行、旋轉或互擊，甚至關節抽離般的前衛舞蹈動作，這雙以鮮明色彩、創新材質頂尖技術所造的鞋款展現的淋漓盡致。極具彈性的鞋底以高科技膠底鞋跟及前掌，加強緩衝效果，特殊的鞋後跟坑紋令鞋履更具彈性。當然，這雙別有態度的運動鞋沒忘另一項精彩細節：經典紅鞋底。

部分圖片提供／Christian Louboutin