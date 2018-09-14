《時尚Showroom巴黎直擊》

2018-09-14

記者方惠宗／巴黎報導、攝影

Paris Men’s Fashion Week Spring／Summer 2019

Loewe 波希米亞式的青春探索

巴黎左岸Saint Sulpice，教堂、住宅與市集、校園與文青氣氛融會的一區，更顯坐落於該區中心的Loewe總部平易近人且流露特殊的生活藝術感。

記者這天比Loewe Showroom預計開放的時間更早一步抵達，意外撞見34歲英國設計才子、品牌創意總監Jonathan Anderson正在親自調整展場燈光與裝飾；不如鎂光燈前的光鮮，眼前這位捲起袖子、忙上忙下的年輕人正是時尚幕後縮影。

整個19春夏系列品牌創意總監Jonathan Anderson以波希米亞靈感探索青春活力的造型，將童年回憶、海膽、彩色玻璃、貝殼、海螺和神話中的獅子等與幾何圖案結合，化為服裝與配件上的色調與圖騰，整體線條則偏鬆身剪裁。Loewe與迪士尼合作，擁有大耳朵的小飛象（Dumbo，1941）成了時尚主角。未加工的石磨牛仔布、源於北非突尼西亞（Tunisia）的地中海風格Fouta毛巾棉和燈芯絨都是這季的主元素，散發原始而華美的感覺。麂皮騎兵外套、麻布短褲等則重新演繹昔日的設計。

驚呆了的遊戲場Showroom

儘管是靜態發表，Loewe給人的驚豔並不少於任何一場大秀。

一進到Showroom，記者眼前滿是糖果色條紋絲帶和七彩毛毛球，彷彿是一座為童趣橫溢的遊樂場；玻璃櫥窗飾以棉質流蘇，加上粉色膠紙，展示琳琅滿目的精美配飾和成衣設計，襯托由Jonathan Anderson設計的2019年春夏男裝系列。同時，模特兒不經意的現身，搭配與Loewe與美國藝術攝影師Duane Michals合作、在馬德里私人大宅Casa Gallardo拍攝的全新影像，刺激著觀者五感，宛如一場忠於自我的綜藝表演。

部分圖片提供／Loewe