全球首位摘星台籍中菜主廚 今明客座台北晶華

〔記者凃盈如／台北報導〕全球首位米其林摘星台籍中菜主廚，限日來台快閃！ 台北晶華酒店今、明2日邀請北美知名中菜主廚Richard Chen陳辰朗，在館內中餐廳「晶華軒」舉辦「Regent X Richard Chen星級盛宴」，主廚將以每套2,200元起的價位，讓饕客享用米其林套餐。
Richard Chen陳辰朗在台灣出生，小學時隨著家人移民美國，因為家裡經營麵館，陳辰朗自小就在父母身邊幫忙，到了美國也持續在餐廳打工，耳濡目染，培養出對於餐飲的熱忱，也發現烹調料的天賦。為了充實專業，陳辰朗進入美國烹飪學院（The Culinary Institute of America）就讀，之後正式投入餐飲界，陸續於芝加哥麗池卡爾頓酒店歐法料理餐廳、以及芝加哥半島酒店等國際知名酒店品牌擔任主廚工作。
2008年與2009年，陳辰朗於拉斯維加斯永利酒店「永利軒」任職，他所掌管的永利軒連續2年獲得米其林一星榮耀，也是台灣首位躍上國際舞台的摘星主廚。陳主廚擅長烹調鴨料理，近年來他退居幕後成為餐飲集團顧問，協助公主遊輪、溫哥華度假休閒餐廳等事業設計菜單並監製料理。他的烹調手法融合東、西方、兼容並蓄，在本次「Regent × Richard Chen星級盛宴」菜式中，可貼近主廚中西融合的成長背景。譬如 「龍蝦水晶餃佐清炒大白菜與番紅花奶油醬」，以清蒸後的澎湖龍蝦入菜，包入水晶餃皮中，搭配清炒大白菜與特製番紅花奶油醬；「西瓜冷湯」則是以義大利蔬菜冷湯為概念，將台灣夏季消暑聖品西瓜入菜；主菜「紅燒牛小排」，加入中式糯米燉至入口即化、帶有冰淇淋口感，搭配以豆瓣醬、紹興酒、八角等慢燉約3.5小時的紅燒牛小排，兼具中西風情；「香草雲吞布蕾佐新鮮莓果及波特酒」甜點， 則將歐式甜點常見的布蕾包入燒賣皮中，快煮兩分鐘再放入冰水中冰鎮，最後灑上砂糖炙燒，搭配新鮮莓果與蜂蜜波特酒，展現獨特而創新的食趣。
圖片提供：台北晶華酒店