修杰楷穿上訂製西服 好事近了？

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Prada昨（16）日發表年度Made to Measure量身訂製服務，傳出將在今年11月舉行峇里島婚禮的修杰楷受邀體驗，被問「正在為婚禮服裝做準備？」不料修杰楷否認傳言，表示：「等我們自己跟大家說，會比較準確。」
穿上Prada「量身訂製」晚宴系列全新版型，修杰楷大讚修身時尚的線條。他說，剪裁是選擇西裝時最重要的關鍵，再來是舒服的面料。Prada表示，量身訂製服務除了在剪裁工藝上追求細緻精準，並有超過300種西裝面料、30種外套面料和大約230種襯衫面料可供挑選，顧客可以從中挑選適合不同季節天候的面料，從而打造合宜的西裝和襯衫。
業者以最受商務客戶喜愛的Super 140’s（支紗）Travel系列西裝面料為例，「採用環保羊毛製成，具備天然彈力、防汙、防水、抗縐、輕薄透氣等特點，並有多達15種顏色可供選擇。」版型上，「則可因應個人喜好和生活不同需求，挑選經典款、修身款和極修身時尚款的版型。」經典款為舒適、不過時的版型，修身款簡潔俐落，而極修身時尚款比修身款還要短，西裝褲更貼合腿部線條。此外，襯衫亦有4種版型、230種面料、10種衣領與8種袖口樣式可選，並添入個人專屬的手繡字母。製作時程約三個月。
Prada宣布，今年量身訂製活動分別將在9月12日於高雄大立精品Prada門市、9月13日至16日於台北101購物中心Prada門市舉行。
被問到婚禮，修杰楷否認傳言：「不知道為什麼，大家已經幫我們選好日子，也安排好賓客了，所有的東西好像都是安排好的。」他說，其實所有事情都在計畫中，不過，確切的時間、地點都還沒有確定，「謝謝大家的關心，等待我們自己跟大家說，會比較準確。」