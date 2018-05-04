百貨貼心清單 斜槓媽媽追夢

2018-05-04

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越母親節檔期即日起至5月13日開跑，上一檔「初夏購物節」業績成長7%，其中餐飲成長7%、化妝品成長6%，而化妝品又佔整體業績4成，且以口紅、底妝最為熱賣。迎接母親節正檔，新光三越為各類型媽媽規劃「媽媽心願清單」10大夢幻禮品，鼓勵媽媽追求自己喜愛的生活，並且追夢做自己。新光三越觀察到媽媽也如同斜槓青年一樣，擁有多重身分、精采生活，推出極具創意的微影片《斜槓媽媽》，此片名來自時下很夯的「斜槓青年」一詞， 號召媽媽「用你喜歡的樣子，當個媽媽」。

今年新光三越推薦的母親節送禮夯品包含時尚彩妝、美型家電、運動3C、紓壓課程、餐廳等，並於各店推出多重回饋。譬如5月10日至13日，貴賓卡友於台北信義新天地、台北天母店、台北站前店、桃園大有店消費，享女鞋、女包、珠寶、飾品、家庭用品單櫃滿5,000元送300元電子贈品禮券，5月11日至13日，也可於台北南西店享此優惠。此外，同時持有貴賓卡與指定銀行卡友，還可獨享「最愛媽咪時尚卡友禮」，刷卡滿額扣點數可得LE CREUSET鑄鐵雙耳圓烤盤、OTOTO大眼怪濾水碗等商品；針對餐廳部分，可透過「美食訂候位服務」，就可以一指搞定訂位及查詢候位，免去排隊困擾。

圖片提供：新光三越