狗年燈展 關心浪浪─300隻狗狗大軍 名人巧思設計師創意 拍賣所得捐贈動保協會

2018-02-24

〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越迎接狗年，由黃子佼主導狗年燈展，號召超過160位藝人、網紅、運動員、藝術家、插畫家、品牌共同參與，在信義新天地兩側香堤大道、香堤廣場展出名人彩繪、簽名，或者原創設計的狗狗公仔，共超過300隻，並將於今（24）日上午11：00起至3月25日上午11：00止，於Yahoo奇摩拍賣展開公益拍賣，所得將捐贈社團法人中華民國保護動物協會，為流浪狗付出關懷與心力。

今年狗年燈展分為兩大區「十犬十美」、「狗狗大軍」，前者藝術走廊座落於台北信義新天地兩側香堤大道，展出10隻各具特色且富有深度涵義的大型狗雕塑作品；而300隻狗狗大軍，則位於台北信義新天地香堤廣場。其中，「十犬十美」藝術走廊，除了藝術家之外，還可看到知名萌犬與主人「柴犬Nana和阿楞的一天」與賈靜雯×修杰楷×咘咘×Bo妞的聯手創作；至於狗狗大軍，則以「原版設計師創作犬」、「彩繪系列狗狗」和「簽名系列狗狗」結集而成，郭書瑤、許哲珮、玖壹壹、曾之喬等人，都發揮創意打造別具設計感的狗狗大軍；簽名系列狗狗，則可找到蕭敬騰、謝佳見、潘瑋柏、畢書盡、SpeXial、林心如、豆花妹、李千娜、李玉璽、郭靜、蔡凡熙等藝人簽名的狗狗公仔。價格方面，大型狗雕塑作品起標價，單件39,999元，直購價單件99,999元；小型狗雕塑作品，原版設計師創作犬單件直購價6,000元、簽名系列單件直購價8,000元，彩繪系列單件直購價10,000元。