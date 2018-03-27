百貨暖場母親節 卡友獨享優惠

2018-03-27

〔記者凃盈如／台北報導〕母親節檔期前哨戰開打，百貨紛紛推出春夏新品與促銷活動，積極搶攻消費者荷包。新光三越 「初夏購物節」將於4月4日登場， 祭出多重刷卡回饋。包含貴賓卡友獨享「化妝品4月4日至17日天天滿3,000送300元電子贈品禮券」、聯名卡卡友獨享指定日期「化妝品刷6,000送100元電子商品禮券」，以及4月4日至月6日 「貴賓卡+聯名卡卡友獨享全館首3日滿5,000送300元電子贈品禮券」，等於聯名卡友刷10,000元買化妝品，就可得到價值1,700元的回饋，再加上其他多波滿額禮，優惠更有感，如4月4日至10日活動首7日，持新光三越貴賓卡、銀行卡消費滿38,000元、68,000元，可兌換限量滿額禮「ghd專業造型負離子吹風機」或「PHILIPS雙向智旋IH萬用鍋（香檳金）」，至於卡友禮部分，新光三越特別與「卡娜赫拉的小動物」的日本超人氣插畫家Kanahei合作，以她最新力作「Komimizuk 短耳貓頭鷹」為主角， 為新光三越設計以環保為主題的獨家卡友禮。

SOGO百貨復興館，繼精品大店陸續改裝後，挹注該業種業績大幅成長，光是3月，精品業績就成長了25%。SOGO觀察到，自從愛馬仕在去年10月底改裝擴大開幕，品項更齊全，LOUIS VUITTON開幕也已滿1年，更將在今年3月29日增加40坪的男裝營業面積，加上近來年輕人瘋Balenciaga老爹鞋、COACH米妮限量包等等，皆為精品業績成長動能。復興館於即日起至4月15日舉辦「歐洲週」活動，精選多樣歐系春夏商品登場，新品服飾配件與國際潮流同步，即日起至3月29日期間，持快樂購卡刷卡滿1,000元（含）以上，免扣點數即可得到限量「PAUL & JOE SISTER 貓咪掛帶手拿包」，4月4日至15日再享「7大銀行4%金喜刷 回饋無上限」優惠。