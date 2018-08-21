LV追夢女香嗅覺震撼之旅 許妳一個手工專屬皮盒

2018-08-21

〔記者邱巧貞／台北報導〕路易威登（LOUIS VUITTON ）9月將推出新款女香「Attrape-Reves追夢」，調香大師Jacques Cavallier Belletrud對於稍縱而逝的經歷十分著迷，希望將這種感覺烙印在腦海裡，藉由愉悅的香氛喚起感官體驗。

要令人印象深刻、驚喜萬分，必須有震撼的前、中、後味，Jacques Cavallier Belletrud的調香靈感來自看見一大片流星雨欣喜若狂的心情，因此決定以「非洲可可花」為主軸，採摘下來的可可花送往格拉斯經過蒸餾處理，會散發出原始香氣，調香師並以新鮮牡丹花香為可可花香增添淡雅特色，再以廣藿香醇襯托牡丹和可可的芳香，此款香氛的精髓就此定調；接下來搭配荔枝與土耳其玫瑰，另外加入畫龍點睛的生薑與佛手柑，凸顯香氛的對比與清新特質。

「Attrape-Reves追夢」香氛為淡雅的粉色調，可補充式的客製化瓶身分別有100ml與200ml兩種容量，為了讓香氛能如影隨形，亦推出隨附四支磁吸補充管的7.5ml旅用香水噴霧款式。而路易威登香氛亦可裝於路易威登工坊手工打造的精緻香水皮盒，還能印上自己的姓名縮寫，香水盒的材質包括真皮、Monogram圖騰帆布以及白色、黑色、粉玫瑰色與紫色的Epi水波壓紋皮革，能在旅行時妥善保護香氛瓶，實用時尚。