LV香氛寶箱 登台散發魅力

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞路易威登（LOUIS VUITTON）調香大師 Jacques Cavallier-Belletrud 遊歷世界各地尋找靈感，將異國奇香及罕有材料變成動人香氛體驗，於2016年推出一系列共7款的頂級香氛「LES PARFUMS LOUIS VUITTON」。
為讓更多人進一步認識路易威登的香水，路易威登特地首次將調香師Jacques Cavallier-Belletrud的「香氛寶箱」運送來台展示，舉辦為期1個月的「香水原料硬箱展演」，讓消費者親身領略各種香精及香膏配方的獨特個性。
此次展覽的「香氛寶箱」其實正是調香師Jacques Cavallier-Belletrud創作香氛時的重要工具及靈感來源。他位於格拉斯香水工坊有一個訂製路易威登行李箱，箱內藏有近100種香水原材料及香精，此次展覽共提供了22種液態及11種固態香精及香料；此外，「LES PARFUMS LOUIS VUITTON」的第8款全新香氛「LE JOUR SE LÈVE破曉」即將於3月上市，為清新的橙花柑橘調，對於路易威登品牌歷史及香氛創作有興趣的民眾都可於期間內前往參觀。
香水原料硬箱展演時間
日期 地點
02.03至02.21 路易威登台北101旗艦店
02.22至02.28 路易威登台北微風信義
03.02至03.03 路易威登台中新光三越百貨
製表：記者邱巧貞