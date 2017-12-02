陳庭妮賞新貨 爭睹劍獅帽箱─LV致敬古都 巴黎+台南文化合作

2017-12-02

〔記者方惠宗／台南報導〕當世上獨一無二、被賦予「安平劍獅」手繪工藝的帽盒誕生，正代表創立於1854年的法國精品Louis Vuitton（LV）向台灣「古都」致上最高的敬意！

這是位於新光三越台南新天地的LV專門店，昨（1）日晚間以盛大晚會慶祝改裝後的重新開幕，店上一款價值近台幣14萬元的「劍獅」帽箱與另一款1888年的古董箱一起成了鎮店之寶。陳庭妮、謝佳見、李毓芬與周興哲受邀與會，陳庭妮更稱：「最想看的就是劍獅帽箱！」一睹這項巴黎與台南文化的融合之作。

LV台南專門店改裝的靈感來自於最具品牌標誌性的Monogram花朵，門面設計以堆疊的白色與紅銅色浮雕花瓣呈現花卉圖案，於玻璃牆面閃耀氣派光芒。當賓客進入前廳，映入眼簾的是全系列皮件精品，陳列於刷色橡木板牆與黃銅框玻璃櫃上，淺色鐘乳石地板則為這散發活力的環境更增添低調優雅。再走進去，古意盎然的古董箱見證LV的歷史風華與經典工藝，而原作收錄於LV遊記系列、出自比利時插畫家Brecht Evens的羅浮宮金字塔與巴黎大皇宮水彩畫亦懸掛於展間，令人感受藝術的優雅氣息。

陳庭妮最想欣賞的那款「劍獅」帽盒，不僅意味著LV透過匠師手繪與獨家訂製所詮釋、對府城文化遺產的見證，也表彰品牌對文化和傳承工藝的承諾。顧客也可以將這款獨特的設計烙印在各式小型皮件上，為所購買品項增添個人特色。

圖片提供：Louis Vuitton