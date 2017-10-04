芳登廣場路易威登之家 太陽光芒閃耀

2017-10-04

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品Louis Vuitton（LV）宣布位於巴黎最具傳奇性的地標、芳登廣場（Place Vendôme）上的「芳登廣場路易威登之家」（Maison Louis Vuitton Vendôme）開幕。這家位於芳登廣場2號的歷史宅第由建築師Peter Marino重新賦予嶄新風格，亦象徵著LV光榮重返160多年品牌展開的起源；當時，年輕的路易‧威登先生（Louis Vuitton，1821～1892）即是在此街區開設自己的第一家店。陳庭妮、凱特布蘭琪、蜜雪兒威廉絲等女星都到場見證這項盛事。

如太陽光輝佈滿建築的裝飾藝術，令這棟座落於2棟飯店建築中的名店更加耀眼，以此向法國國王「太陽王」路易十四（Louis XIV，1638～1715）對法國文化的諸多貢獻致敬。這2棟經典的巴黎式連排別墅多年來一直是大臣、貴族、上流人士的宅第，建築師Peter Marino為重現昔日榮光，將地板重新恢復18世紀的華麗面貌，天花板也復原至原本高度（離地將近5公尺高），當初由凡爾賽宮的建築師Jules-Hardouin Mansart（1646～1708）所設計的建築物正面外牆也獲得細心修復，Peter Marino更透過大片玻璃、明亮石材、牆面工藝的運用，結合美麗的石材拼花地板，使各樓面均能微妙地呈現各自特色，並保持整體風格的一貫性。