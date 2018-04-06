夏日奢華運動鞋 有型摩登

2018-04-06

〔記者方惠宗／台北報導〕「運動」越來越「奢華」！迎夏之際，愛馬仕（Hermes）、Louis Vuitton與Dior Homme等精品商號接連發布最新運動鞋款，設計集優雅與創新工藝於一身，並伴隨不菲之價：台幣3萬元起跳！

呼應生活型態的轉變，精品運動鞋兼具時尚造型與機能，搭配正式服裝也不違和。愛馬仕鞋履部門創意總監Pierre Hardy即以2018年主題「玩轉仕界」為創作靈感，在源自品牌馬術精神與皮革工藝的基礎上，創作出一系列充滿活力與時尚魅力的嶄新作品。例如一款標榜輕盈柔軟的「Rapid」運動鞋，採用新的鞋底製作技術，展現山羊絨與技術帆布異材質的拼接技藝，更以生動活潑地配色與線條突顯其整體設計。另一款Rébus運動鞋則如建構主義風格般，以色彩豐富的皮革拼接而成。

Louis Vuitton（簡稱LV）歷經12個月的研發，推出共4種顏色的「V.N.R」（Vuitton New Runner）針織運動鞋。這是LV在義大利生產的針織球鞋，運用三股紗線織出一整塊針織面料的製作工藝，質地細密厚實又彈性十足；面料乃根據鞋體尺寸個別製作，每款非切割無縫鞋面需耗時1.5小時織成，且僅重60克，整雙如襪子般輕裹雙足，舒適貼合又穩固牢靠。平均每雙鞋的縫合製作工時長達3小時，力求細節完美。此外，以彈性材料製成的鞋底既柔軟又舒適。採用三片式手工拼接製成的外底穩定而耐磨損，皮質鞋跟搭配手工上色漸變鞋底，完美演繹摩登與精緻。

Dior Homme全新的B22運動鞋也是大熱門，線條洗鍊、未來感十足，同時顯現懷舊風情，搭配厚實的複合材質鞋底、頂級皮革與科技布料，不僅吸引饒舌歌手 Asap Rocky、未來小子等搶先穿上，美國超模Bella Hadid無視性別之分。