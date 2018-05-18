《媽媽包 必備保養品》居家防疫清潔

2018-05-18

記者邱巧貞／台北報導

居家隔離重點：流感結束後的大清潔！

每逢流感高峰期，媽媽們莫不處於備戰狀態，居家消毒清潔該注意哪些重點？

針對流感相關防疫，禾馨婦幼診所兒科主治醫師巫漢盟表示，流感的傳染途徑為「飛沫、接觸」，所以出入公共場合盡可能戴口罩、勤洗手，且大人、小孩返家後都要更換外出衣服。此外，6個月以上孩童每年十月記得施打流感疫苗，當家中有人不幸感染到流感時，除了做好「居家隔離」避免交叉感染外，巫醫師也建議，居家消毒抗菌時間點放在「流感結束後」大清掃，這樣更能有效的掃除家中病毒。

酒精無法殺死病毒 漂白水揮發性高

一般消毒抗菌產品直覺會想到酒精、漂白水，巫醫師表示雖然75%酒精就能將大部分細菌、病毒甚至黴菌都可殺死，但遇到像是腸病毒、諾羅等無套膜病菌時，就無法產生作用。至於漂白水雖然有很強的殺菌效果，但由於pH值屬於強鹼，使用時不僅要多一道稀釋步驟，且會有揮發、灼傷的危險，不建議使用在人體，甚至物品也要注意是否會有金屬產生作用導致生鏽。

由於酒精與漂白水在使用上的不方便，近年來各類消毒抗菌品興起，「次氯酸氫」是其中之一。巫醫師表示，次氯酸氫會穿透無套膜病毒讓細胞膜蛋白結構崩壞、變無活性化成水，對人體肌膚以及環境都不會有刺激。不過，「次氯酸氫」容易遇到降解問題，須注意產品穩定性。此外，一般次氯酸氫pH值會維持在5.5、6.5之間屬於弱酸性，殺菌效果最好，且對肌膚人體不會有影響，也可多看看品牌是否有通過國內外相關認證，確保成分的安全性。

隨時抗菌 貼身必備好幫手

「白因子」因知名小兒科醫師推薦，迅速在台灣媽媽圈中竄紅，獨家從日本取得專利，製造出「弱酸性次氯酸氫」（HOCl）。「白因子」推出一系列抗菌消毒產品，從室內空間消毒到外出隨身抗菌，為媽媽們提供完整的防疫對策。

來自澳洲的BONDI WASH以天然居家抗菌清潔品牌起家，使用澳洲原生植物精油為基底，調和香氛精油和天然植物成分，標榜抗菌同時提供清新美好的使用感，之後更將產品線衍生至寶寶清潔護理、抗菌噴霧及保養品。

圖片提供／Melvita、Puressentiel、10／10 HOPE、白因子、理膚寶水、統一藥品、歐舒丹