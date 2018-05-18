《媽媽包 必備保養品》母子共用也安心

2018-05-18

記者邱巧貞／台北報導

日本知名模特兒梨花Rinka曾在她的書中《Rinka’s Only Days》分享孕期使用的保養品，其中她提到使用erbaviva「媽咪妊娠撫紋乳霜」以及「USDA有機媽咪妊娠撫紋油」來預防妊娠紋。

來自美國加州的有機護理品牌erbaviva，1996年首先推出寶寶護理系列起家，標榜採用天然高品質有機成分，不含人工香料、色素、保存劑、化學添加物，並經美國農業局USDA的食品級認證。帶寶寶出門，是不少新手媽媽的噩夢，在忙於照顧孩子之餘，媽媽也容易疏於保養。因此erbaviva特別針對媽咪懷孕到育兒的保養，量身打造乳頭舒緩修護膏、護手霜及護唇膏，讓媽媽在照顧寶寶同時也能寵愛自己，即使寶寶不小心沾到也毋須擔心。

以有機蜂蜜起家的法國護膚品牌Melvita蜜葳特，結合大自然植物成分，純淨天然的形象，讓許多孕婦都愛選擇Melvita來保養。身為蜂蜜研究的權威，Melvita發現「有機百里香花蜜」含極高的多酚、胺基酸、醣類與礦物質，因此結合「有機百里香花蜜」，搭配有機槐花蜜及橙花蜜推出「三重花蜜舒敏臉部保養系列」，滋潤乾燥敏感的肌膚，此系列也經常被媽媽拿來修護寶寶的泛紅肌膚及舒緩寶寶的口水疹問題。同樣常被媽媽們拿來按摩的還有歐舒丹最經典的乳油木果油，純天然成分，100%來自有機栽種原料，經歐盟ECOCERT認證，蘊含純天然有機乳油木果油（99.8%），及具有抗氧化功效的維他命E（0.2%），除了滋潤肌膚外，最常被媽媽作為妊娠霜使用；而英國保養品牌ELEMIS的「日本山茶花身體潤膚油」則受到維多利亞貝克漢的喜愛，她曾在Twitter上推薦：「我在每次懷孕時都用這個產品，實在令人驚艷。」

圖片提供／Melvita、Puressentiel、10／10 HOPE、白因子、理膚寶水、統一藥品、歐舒丹