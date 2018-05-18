《媽媽包 必備保養品》NBA球星代言

記者邱巧貞／台北報導
法國天然保健品牌「Puressentiel璞醫香」創立於2005年，品牌創辦人Isabelle Pacchioni的母親是藥草學家，父親是自然醫學專家，從小就對自然療法耳濡目染，深知天然精油對保健有許多好處，然而她發現市售產品多以單方精油為主，但多數消費者並無專業精油調配知識，因此結合各種純天然精油配方，製成使用方便、用途廣泛的即用型天然保健產品。
Puressentiel標榜使用精油成分符合高規格E.O.B.B.D.精油品質標準，並於法國製造，產品不含人工香料、推進劑、基因改造物質、石化成分，全系列商品涵蓋空氣清淨、呼吸道調理、肌肉關節舒緩、腿部循環、防蚊舒緩、私密處清潔、睡眠改善及皮膚護理等。其中最經典暢銷產品「好清淨41精油淨化噴霧」，是品牌成立時研發的第一支產品，內含41種天然精油，一推出即造成法國家庭搶購風潮，在法國天然淨化噴霧中銷售排行第一。
另一熱銷品為「好肌關」系列，由知名NBA球星東尼．帕克（Tony Parker）代言。此外，Puressentiel針對嬰兒不宜使用一般精油產品的限制，特別推出適用於6個月以上嬰兒的「好舒心精油嬰兒放鬆按摩膏」及「好呼吸嬰兒精油按摩膏」，讓想給孩子天然保健成分的父母也能安心使用產品。
圖片提供／Melvita、Puressentiel、10／10 HOPE、白因子、理膚寶水、統一藥品、歐舒丹