《媽媽包 必備保養品》嬰幼兒常見肌膚困擾

2018-05-18

記者邱巧貞／台北報導

育兒向來不輕鬆，在少子化年代，不論嬰幼兒保養或是居家用品，現今媽媽們無不希望給寶寶最好、最安全的，產品的選擇性也愈來愈多。其實，業者除了鎖定寶寶專用，也考量到媽媽育兒時需求，推出媽媽包必備保養品，讓媽媽們忙碌之餘也能寵愛自己。

嬰幼兒3大肌膚困擾：尿布疹、嬰幼兒濕疹、異位性皮膚炎

嬰幼兒肌膚角質層比較薄、體表血管豐富且汗腺發育尚未完全，排汗功能差，以致於基礎體溫高及皮膚失水率均高於成人。一般來說，嬰幼兒至少需12～24個月才能具備成人肌膚功能，但先天遺傳及後天人為或環境氣候因素影響下，在嬰幼兒保護功能未發展完整，常會出現各種棘手難纏「問題皮膚」。

長庚醫院皮膚科林怡廷醫師表示，讓父母常困擾前3名嬰幼兒皮膚問題分別為：尿布疹、嬰幼兒濕疹，以及異位性皮膚炎，嬰幼兒濕疹好發率第一名即「尿布疹」。

林怡廷醫師指出，尿布疹主要是嬰幼兒長時間包覆尿布與糞尿排泄物等摩擦接觸，致使皮膚角質層屏障被破壞產生發炎反應。

林醫師建議，平日父母應讓嬰幼兒臀部保持通風乾燥、避免濕熱、避免可能過敏因子，如尿布、濕紙巾、清潔劑。針對患有尿布疹的嬰幼兒皮膚護理重點，林醫師提醒，「常常發現父母在清潔嬰幼兒臀部之後沒有擦乾或晾乾便塗上氧化鋅屁屁膏或藥膏，由於此類藥膏具隔離效果，會把水分包覆緊貼皮膚無法揮散，反而引起更多刺激。」

改善皮膚屏障功能 保持乾淨清爽

想讓尿布疹患處能更快恢復健康，林怡廷醫師表示，除了考慮有隔離糞尿刺激物的成分外，最好選用具備如維生素原B5成分的護膚產品，此成分擁有舒緩修復及抗發炎功效，比起含有氧化鋅成分的產品，僅能單純隔離肌膚的效果更好。

此外，在嬰幼兒尿布疹、濕疹及異位性皮膚炎急性期，林醫師建議需盡速就醫診治避免合併感染，根據醫囑傷口照護治療皮膚炎及控制感染，並建議在寶寶出生後幾天，父母可開始選擇能調節微生物群落回復平衡及修復皮膚屏障功能的乳液，幫嬰幼兒塗抹全身，改善皮膚屏障功能，同時保持肌膚乾淨清爽透氣，避免外來因素的刺激。

在嬰幼兒護膚產品選擇，應以成分單純、不含香料、植萃精油、酒精、丙二醇、色素、防腐劑等刺激成分為前提。透過正確的皮膚護理方式及適當護膚潔膚產品選擇，有效預防及降低嬰幼兒尿布疹、嬰兒濕疹及異位性皮膚炎的發生，並增強皮膚強靭健康，讓嬰幼兒皮膚順利健康成長。

圖片提供／Melvita、Puressentiel、10／10 HOPE、白因子、理膚寶水、統一藥品、歐舒丹