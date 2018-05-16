哥本哈根登台30週年 限量打造梅花盤

2018-05-16

〔記者凃盈如／台北報導〕備受餐瓷愛好者青睞的丹麥瓷器品牌「皇家哥本哈根」慶祝登台30週年，且台灣身為皇家哥本哈根頂級系列「丹麥之花」全球銷售冠軍國家，今年皇家哥本哈根再為貴客獻上全球獨賣的丹麥之花限量作品「台灣vs.丹麥的國花對盤」，這是繼2008「阿里山紀念盤」、2009「日月潭盤」、2010「台灣藍鵲盤」、2017「雙花盤」之後，皇家哥本哈根第5次專為台灣量身訂製的獨賣工藝精品。丹麥之花國花對盤組，全球限量20套，收藏價為190,000元。本次躍上盤面的「宮粉梅」，製作時間比許多花卉餐瓷耗時，也更難繪製，該粉紅色為不易調製的特殊混合色，若無累積多年且豐富的調色經驗和精準度，便無法呈現栩栩如生的漸層粉色，且需要更多道的反覆上色再燒製的工序，造就工藝的珍稀。

除了梅花盤之外，皇家哥本哈根本次也特別推出媲美「丹麥之花」系列的「皇家紫紅花邊唐草」，其獨特的釉上彩，有絢麗討喜的色澤，而其使用螺貝中提煉出帶有紫紅色的染料，是尊貴的象徵。歡慶皇家哥本哈根登台30週年，瓷廠特別繪製丹麥王儲王妃也擁有的「皇家紫紅花邊唐草雙人午茶組」，並加碼特製全球獨賣的「皇家紫紅全花邊唐草杯盤組」，各為全球限量60套、40套。