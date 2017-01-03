遼代貴妃墓 發現大量鑲嵌金銀瓷器

內蒙古自治區多倫縣遼代貴妃墓。（圖擷取自中國新浪）

2017-01-03 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕曾被譽為「2015年度中國十大考古新發現」，中國內蒙古自治區多倫縣遼代貴妃墓，經過2年發掘，出土大量瓷器，其特點就是在口、足部鑲嵌金、銀。據專家了解，這是遼代釦器最為集中的一次出土。

綜合媒體報導，內蒙古自治區文物考古研究所表示，此墓園由墓陵、附葬墓坑及祠堂構成，尤其主墓的附葬墓坑在遼代考古中並不多見。貴妃墓與其附葬墓坑應為該墓地年代最早者，為遼聖宗至遼道宗時期。

遼代貴妃墓出土的瓷器以定窯和越窯瓷器為主，在口、足部鑲嵌金、銀，且多加銀蓋，紋飾也多仿金、銀器，疑似有象徵金、銀器的作用。

考古專家表示，遼代貴妃墓的出土隨葬品與下葬時代相近，而且與墓主身份相似的遼代陳國公主墓出土隨葬品相較之下，金銀器數量明顯減少，而且製作更為簡單。這可能與遼代貴妃墓主下葬前1年頒布的「禁止厚葬」詔令有關。原因是當時遼國與宋朝發生戰爭，經濟陷入困難。

遼代貴妃墓出土的墓誌記載墓主的身世，刻有「故貴妃蕭氏玄堂志銘」字樣，詳細記載了墓主的生平、身世等。經過考證後，墓主為遼聖宗耶律隆緒第一任皇后，後因宮廷鬥爭被貶為貴妃，育有1男2女。其父為與宋作戰的遼代名將蕭排押、母親為魏國公主。考古專家了解後發現，墓主為蕭太后外孫女。