明瓷8.21億成交曹興誠大贏家 比購入價翻漲近4倍！

2017-11-27 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕拍賣公司佳士得（Christies）從25日至29日在香港舉行為期5天的秋季拍賣，其中備受矚目的「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」，最終以港幣2.13億元（約新台幣8.21億元）成交。

根據《中央社》報導，今晚香港佳士得的重頭戲「樂從堂藏明代宮廷珍器」夜間拍賣會，吸引超過300名收藏家到場，拍賣開始前現場氣氛熱絡興奮。

其中聯電榮譽董事長曹興誠所屬的「樂從堂」，在17年前購入收藏的「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」也在今晚拿出來競標拍賣，並以台幣8.21億的天價交易成功，比起2000年當初購入的價格翻漲了約4倍，雖然今年交易價格不如市場預期，但不管怎樣，曹興誠都是大贏家。

據悉，「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」屬大型瓷器藏品，其燒造過程需要經過3次入窯，失敗機率極高。香港佳士得「中國瓷器及藝術品部」的資深專家連懷恩表示，這件魚藻紋蓋罐以高溫和低溫的釉上彩，質地較為脆弱，只適合擺著欣賞用，不建議藏家用來玩賞。

另外，連懷恩也說這件藏品目前在市面上只有北京故宮、天津博物館、中國國家博物館有收藏，不像「汝窯」這類瓷器藝品在各大博物館都有20至30件不等的收藏，而這次拍賣會上的「明嘉靖五彩魚藻紋蓋罐」帶有原蓋且沒有破損，收藏價值比汝窯還要難得！