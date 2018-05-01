全球首款宇舶足球智慧錶 獨特驚豔─品牌3度擔任世足賽官方時計 專屬錶款時時刻刻掌握賽程

〔記者方惠宗／台北報導〕2018年世足賽6月開踢，第3度擔任官方時計的宇舶錶（Hublot）推出全球第一款足球專用的智慧功能錶「Big Bang 2018世足賽官方腕錶」，並於台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，空運來台多項比利本人的收藏品，對外開放、邀民眾近距離感受比利傳奇。日本、巴西混血超模「Akemi」香月明美昨（30）日下午以比利「同鄉」身分為展揭幕，自揭足球狂熱份子，曾連續熬夜看世足賽，導致重感冒、住院；她還說假如能當面見到球王比利，應該會激動到目瞪口呆！
宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶以鈦金屬打造錶徑49毫米的錶殼，並搭載可輕鬆更換錶帶的專利「One Click」單鍵快拆式錶帶系統，最獨特之處在於擁有專為足球運動而開發的應用程式，能記錄與顯示得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字、球員換人與比賽進行時間等詳細統計數據，並可藉由多樣化的通知功能提供各項賽事的最新訊息。例如開賽前15分鐘提醒賽程時間；而當球員踢球進門得分時，腕錶會立即震動，並在螢幕上顯示「GOAL」得分字樣，直接感染球場氣氛！此外，螢幕主畫面還可依喜好、選擇來自32個國家不同參賽隊伍旗幟與2個中立的面盤配色。
宇舶「球王比利特展」自即日起展至5月30日。