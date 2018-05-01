全球首款宇舶足球智慧錶 獨特驚豔─品牌3度擔任世足賽官方時計 專屬錶款時時刻刻掌握賽程

2018-05-01

〔記者方惠宗／台北報導〕2018年世足賽6月開踢，第3度擔任官方時計的宇舶錶（Hublot）推出全球第一款足球專用的智慧功能錶「Big Bang 2018世足賽官方腕錶」，並於台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，空運來台多項比利本人的收藏品，對外開放、邀民眾近距離感受比利傳奇。日本、巴西混血超模「Akemi」香月明美昨（30）日下午以比利「同鄉」身分為展揭幕，自揭足球狂熱份子，曾連續熬夜看世足賽，導致重感冒、住院；她還說假如能當面見到球王比利，應該會激動到目瞪口呆！

宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶以鈦金屬打造錶徑49毫米的錶殼，並搭載可輕鬆更換錶帶的專利「One Click」單鍵快拆式錶帶系統，最獨特之處在於擁有專為足球運動而開發的應用程式，能記錄與顯示得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字、球員換人與比賽進行時間等詳細統計數據，並可藉由多樣化的通知功能提供各項賽事的最新訊息。例如開賽前15分鐘提醒賽程時間；而當球員踢球進門得分時，腕錶會立即震動，並在螢幕上顯示「GOAL」得分字樣，直接感染球場氣氛！此外，螢幕主畫面還可依喜好、選擇來自32個國家不同參賽隊伍旗幟與2個中立的面盤配色。

宇舶「球王比利特展」自即日起展至5月30日。

  • 宇舶在台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，展至5月30日。圖為特展一景：1981年、比利在電影「勝利大逃亡」所穿的足球鞋。（記者方惠宗攝）

    宇舶在台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，展至5月30日。圖為特展一景：1981年、比利在電影「勝利大逃亡」所穿的足球鞋。（記者方惠宗攝）

  • 宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶。隨附兩條錶帶，包括2018 FIFA世足賽標誌的運動錶帶與黑色天然橡膠錶帶。161,000元。全球限量2018只。

    宇舶Big Bang 2018世足賽官方腕錶。隨附兩條錶帶，包括2018 FIFA世足賽標誌的運動錶帶與黑色天然橡膠錶帶。161,000元。全球限量2018只。

  • 宇舶在台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，展至5月30日。圖為特展一景：1958年、17歲比利的世界盃紀念勳章。（記者方惠宗攝）

    宇舶在台北101專賣店舉辦「球王比利特展」，展至5月30日。圖為特展一景：1958年、17歲比利的世界盃紀念勳章。（記者方惠宗攝）

  • Akemi佩戴Big Bang 2018世足賽官方腕錶，以球王比利「同鄉」身分為宇舶「球王比利特展」揭幕。 （記者陳逸寬攝）

    Akemi佩戴Big Bang 2018世足賽官方腕錶，以球王比利「同鄉」身分為宇舶「球王比利特展」揭幕。 （記者陳逸寬攝）

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