全球首款高爾夫球機械錶 輕鬆記錄桿數

2017-10-25

〔記者方惠宗／台北報導〕許多高球愛好者的共同問題：打高爾夫可以戴手錶嗎？揮桿時的衝擊力會不會損壞手錶？因為這樣的疑慮，除了數位電子錶，一般都不建議戴錶上場。不過，世界第一高爾夫球王達斯汀‧強森（Dustin Johnson）卻有不一樣的看法，因為他征服果嶺的完美絕配正是一款機械錶，那就是宇舶（Hublot）全球首創的「Big Bang Unico Golf」機械式高爾夫球專業運動錶。

宇舶Big Bang Unico Golf腕錶以品牌著名的UNICO自製機芯為基礎，自主設計、研發生產及組裝，打造出針對高球運動的全新功能化模組；全新MHUB1580自動上鏈機芯讓高球選手能夠在每一次揮桿之後，輕鬆記錄及計算成績；透過全鏤空設計，佩戴者能夠觀賞並了解計時裝置運作時的機械動態。

此錶錶殼採鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造；碳纖維與鋁金屬結合為一，兼具兩者的質地與特性，賦與腕錶更加輕盈的質量，整只錶僅重97.93公克。強悍耐用、極致輕盈與容易閱讀等超絕特性，使其成為一只真正能夠上場揮桿的專業高爾夫球運動錶。達斯汀‧強森為此說出見證：「宇舶Big Bang Unico Golf腕錶擁有簡潔易操作的完美設計，具有數位化的清晰顯示，而且非常輕盈，不到100公克，絲毫無礙手腕的運動。它滿足我對高爾夫球錶的所有期待，是我征服果嶺的完美絕配。」