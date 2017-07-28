美色正裝 錶襯品味爸

2017-07-28

〔記者方惠宗／台北報導〕迎接父親節檔期，正裝腕錶以「美色」上市，令人驚艷。宇舶（Hublot）將義大利頂級訂製西服的珍貴布料為計時碼錶帶來優雅面貌；格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）將午夜藍色與精鋼完美結合，帶來沉穩卻清爽的偏心月相腕錶；Zenith主打復古漸層色澤的Elite菁英系列腕錶，最符正式服裝搭配所需；Seiko推薦的Presage調酒系列則是以不同的雞尾酒色調為設計靈感，令面盤精細刻畫的波紋在光影流動之際顯現獨特格調。

宇舶為父親節檔期主推與品牌大使、Italia Independent創始人Lapo Elkann的聯手設計，透過義大利西服訂製大師Rubinacci的卓越手工，將頂級訂製西服的珍貴布料融入Classic Fusion系列的面盤與錶帶，打造出Classic Fusion Italia Independent正裝錶款；分別為錶款賦予千鳥格紋，威爾斯格紋和蘇格蘭格紋羊毛面料，而且每只錶款均配1只太陽眼鏡，豐富時尚行頭。

格拉蘇蒂原創PanoMaticLunar偏心月相腕錶帶來一股清澈、平和、自由與深邃的感受，此種罕見的藍色調是由錶廠位於德國佛茨海姆（Pforzheim）的錶盤工廠精心打造；藍色背景完美襯托大日曆上的白色數字與月相顯示。

Zenith為漸層色澤的Elite腕錶搭配純淨簡約的弧形錶盤，點出雋永風情，而Seiko Presage錶款、如雞尾酒「曼哈頓」剔透的琥珀色面盤及錶帶、搭配玫瑰金錶殼，更顯沉著風範。