Tiffany限定香氛 放送幸福

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞侯佩岑昨（27）日出席「Tiffany &Co.幸福期間限定香氛坊」活動，身著白色套裝的她露出一雙修長美腿，佩戴Tiffany &Co.珠寶，展現優雅時尚品味。
事業、家庭完美兼顧的侯佩岑渾身散發幸福氣息，身為香氛控的她透露平時喜歡把香水往上噴在空氣中，然後從容地走過去，讓香味平均散佈在身上，也會噴在手腕內側，輕輕將雙手互碰，再點上耳後，切記不要過於摩擦，避免破壞香味的結構。而平時在挑選香水，她偏好花香味道帶上一些木質氣息。
去年Tiffany &Co.暌違14年推出全新香氛「Tiffany &Co.同名淡香精」，將品牌經典的鳶尾花化作精緻的香氣，搭配經典的藍盒子。為歡慶母親節，Tiffany &Co.即日起至5/3日於台北忠孝SOGO大門口推出「Tiffany &Co.幸福期間限定香氛坊」，並將店內規劃成探索香氛區、美食香氛區、手做花藝區及拍照打卡區。
探索香氛區將Tiffany &Co.同名淡香精的前、中、後調分別呈現出來，讓消費者可品味鮮綠柑橘、鳶尾花精粹、廣藿香及麝香的原始姿態；美食香氛區限量提供消費者（須購買任一香氛）限定柑橘氣泡飲品及Tiffany &Co.精緻盒裝馬卡龍；手做花藝區則提供滿額消費者精緻鳶尾花束；消費者只要於霓虹燈背板牆前打卡拍照，公開上傳，即可限量兌換針管香氛。
此外，Tiffany &Co.也每日提供現場限時刻字服務，在香氛瓶上刻印上名字，為迷人香氣刻上雋永的美好記憶。