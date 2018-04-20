寶璣巴塞爾新品 台灣海外巡展首站

2018-04-20

﹝記者林欣若／台北報導﹞寶璣（Breguet）上個月剛在巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）展出2018年全新力作，全新錶款海外首站來到台灣，4/21至4/30日於寶鴻堂鐘錶台北旗艦店舉辦「寶璣航海頂級臻品展」，包括全新Marine航海系列以及頂級仕女珠寶錶，都是巴賽爾之後首度曝光。

去年寶璣推出Marine Équation Marchante 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪腕錶，以複雜功能和活力外型令人驚豔，今年延續這款腕錶十足海洋風的外型，推出全新Marine 5517航海系列腕錶，以各種航海符號例如秒針上象徵海事信號旗的B字符號、錶盤上的海浪波紋，突顯專業航海風格；另一款Marine Alarme Musicale 5547航海系列兩地時間鬧鈴腕錶結合鬧鈴功能、兩地時間、日期顯示三種複雜功能，鈦金屬錶殼帶有精細錢幣紋，搭配岩灰色金質太陽紋面盤，兼具紳士優雅與運動活力。

Reve de Plume Haute Joaillerie那不勒斯皇后系列羽毛之夢仕女腕錶，靈感來自法王路易十六的妻子瑪麗安東尼王后，熱愛書寫的王后經常寫信給丈夫和家人，腕錶在那不勒斯經典的橢圓形錶殼左邊，以精雕工藝和寶石鑲嵌技術打造別緻的羽毛筆，在閃耀美鑽的襯托下，羽毛生動自然；Secret de la Reine皇后的秘密仕女腕錶在貝殼浮雕玫瑰錶殼之下，是以璀璨鑽石鑲飾而成的華麗錶盤，每一處細節皆展現寶璣的精湛工藝。