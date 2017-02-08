〈情人節 錶情迷人〉腕錶精湛工藝 雋永配對成雙

2017-02-08

〔記者方惠宗／台北報導〕眼見女性腕錶愛好者比例逐年增多，高級鐘錶業者迎接今年西洋情人節，除了主打經典樣式為錶市動能添加柴火，並以概念相同的設計特徵推出成對之選，一併收攏男性顧客。寶璣（Breguet）Classique經典系列、卡地亞（Cartier）Tank系列與Franck Muller Cintrée Curvex系列皆行此道，積家（Jaeger-LeCoultre）則將擁有晝夜顯示功能的Rendez-Vous約會系列女錶與具備月相顯示功能的Master大師系列超薄萬年曆腕錶成對佩戴。

寶璣相準收藏級買家，推出Classique經典系列大明火琺瑯月相腕錶，分別以9088與7788月相腕錶為女士與男士帶來創作靈感源自品牌創始人阿伯拉罕路易‧寶璣（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）的設計風格，而腕錶的白色大明火琺瑯錶盤尤為行家一眼即識之工藝標竿；以純金為底的錶盤運用傳承兩百多年的大明火琺瑯技術，工藝大師必須拿捏琺瑯上色與燒結過程，並以此工法反覆多次，始能鍛燒出靈透優雅之永恆色澤，過程稍有疏失則全盤皆墨，工序細膩繁複，成就曠世之美。

卡地亞最具代表性的Tank Solo以Tank MC系列搭配成對，前者匯集羅馬數字錶盤及藍鋼指針，後者則以幾近正方的造型展現男性魅力。Franck Muller全新Cintrée Curvex系列漆製錶盤有太陽射線紋理裝飾以浮紋數字圖案，配以品牌代表性的錶殼設計，別具收藏價值。積家推薦的對錶則完全取自不同系列，著重的是如何在別具一格的設計特徵彼此呼應，亦為顧客選擇對錶的獨到看點。