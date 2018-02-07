〈情人節錶達愛意〉浪漫時刻 彩寶+工藝限量巧思

2018-02-07

〔記者方惠宗／台北報導〕摯愛「錶」情、僅此唯一！西洋情人節、春節即將接續到來，頂級錶商以精湛工藝與絢麗寶石打造「浪漫時光」，在台引進唯一款式。海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一款情人節腕錶，為富有運動感的海洋Ocean系列增添迷人風采。寶璣（Breguet）推出全世界限量僅14只的Classique經典系列月相腕錶，在台引進唯一款式、限量編號「12」，隨台北101寶璣旗艦店情人節典藏珠寶鐘錶展夢幻登場。

海瑞溫斯頓為Ocean系列36毫米白金材質女錶鑲嵌華美鑽石和珍貴寶石，6點鐘位置設心形逆跳秒盤，並以粉紅色寶石加以點綴，將機械計時技藝幻化成驚艷的瞬間；精美的扭索飾紋中央盤面周圍悉心鑲嵌28顆長形切工鑽石，映襯著瑩光流轉的珍珠母貝環帶及立體白金材質數字，璀璨生輝。寶璣則為經典系列月相仕女腕錶點綴上粉紅色外衣，醞釀情人節的浪漫氛圍，搭配極盡巧思的漸變色調鑽石及粉紅寶石，顯出獨樹一格的設計感。

另一方面，寶鉑（Blancpain）以「愛」為主題，為Villeret系列月相腕錶設計以珍珠母貝錶盤，並以19顆鑽石與4顆星型鑲嵌的圓形切割紅寶石裝飾；這樣的寶石鑲嵌手法需採用一枚金屬底座，使得天然寶石得以鑲嵌入於錶盤中，突顯出色工法。精巧的藍寶石月相盤斜置於6點鐘位置，是寶鉑腕錶系列的首創。