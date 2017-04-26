寶璣王后錶巡展 首站進駐台灣

2017-04-26

〔記者方惠宗／台北報導〕「王后錶」來台！隸屬瑞士頂級製錶品牌寶璣（Breguet）、擁有「王后錶」美名的Reine de Naples那不勒斯王后系列正為2017年度新作進行海外展覽，第一站就是台灣，以「王后風采‧女錶之王」為題、於寶鴻堂鐘表台北旗艦店登場，吸引收藏家見證這款發跡自19世紀的傳奇名作。

2017年巴塞爾錶展（Baselworld）上月剛剛落幕，寶璣隨即為展上焦點、被譽為近年最具收藏價值的「王后錶」展開海外巡展，首站就在台灣。夢幻的是，Reine de Naples那不勒斯王后系列的新作尺寸更為玲瓏、纖巧，也更璀璨；編號「8928」、尺寸為33×24.95毫米的作品，錶盤採光澤動人的白色珍珠母貝打造，6點位置設有偏心刻度環，大尺寸的寶璣式阿拉伯數字時標靈動活潑，與鵝卵錶殼造型巧妙呼應；球形錶耳上鋪鑲精緻美鑽，錶冠亦鑲一顆梨形鑽石畫龍點睛，襯托整體優雅光芒。

另一亮點、Reine de Naples 8965 Princesse那不勒斯王后系列公主腕錶，閃爍光澤的白色珍珠母貝面盤延續錶殼的優雅弧線，搭配偏心時分盤點綴以手工鐫刻縱橫交錯的精細格線，創造出耳目一新、層次分明的巧妙縱深感，令注目的視線被引向6點和12點位置、同樣略帶弧度的玫瑰金大型羅馬數字時標。透過藍寶石水晶底蓋可將寶璣自動上鏈機芯之美盡收眼底。

此外，寶璣亦以Tradition Dame 7038傳世系列仕女自動腕錶揉合創新與傳統，以正面開放式面盤呈現巧奪天工的機械結構。

寶璣首款「王后錶」誕生於19世紀，作品編號2639，是那不勒斯王后卡洛琳‧繆拉（Carolne Murat, Queen of Naples，1782～1839）於1810年委託寶璣大師打造、一款類似手鐲的設計，耗時2年完成。關於此作的詳細記載成為現代寶璣製錶師的靈感繆思，因而創作出Reine de Naples那不勒斯王后系列腕錶。

「王后風采‧女錶之王」自即日起展至4月30日。