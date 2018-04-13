《時尚氛圍》愛馬仕新創作 香氛油精萃

2018-04-13

記者邱巧貞／台北報導

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列近來推出全新兩款香氛油精萃與三款淡香水。其中，「香氛油精萃」是調香師Christine Nagel上任後的全新創作，她找到了一種珍貴香氛材質的表現方式，一種罕見的麝香調精萃形式，兩款純香氛油並非護膚油，而是一種全新的香氛形式，一款以豆蔻為基調，另一款以鳶尾花為主題，可單獨使用，或於塗抹之後，再搭配噴灑一款聞香珍藏系列香水，增強香氛的濃醇度且創造個人獨有的餘香。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列不刻意鎖定性別，讓男士和女士們可自由選擇不同的香氛。三款全新創作分別為融合沒藥、犬薔薇的「Myrrhe Églantine沒藥薔薇」、散發一縷縷沉香木與香脂冷杉的「Agar Ébène沉香黑檀」，以及雪松纏繞阿拉伯茉莉氣息的「Cèdre Sambac雪松茉莉」。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列淡香水皆可另外搭配以細緻柔軟的Swift小牛皮或Sikkim小牛皮精製的皮套，展現不凡品味。

圖片提供／香奈兒、法倈麗、先亞、盧亞、愛馬仕