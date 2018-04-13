《時尚氛圍》父子接棒創作 經典COCO新詮釋

2018-04-13

記者邱巧貞／台北報導

毛茸茸小怪獸、套上活潑的時尚洋裝、簡約優雅的文青風，或是配上香氛專屬的高檔皮套……香水除了以味道展現個人風格，造型亦很時尚。

2001年，由調香師賈克．波巨 （Jacques Polge） 打造出第一款香奈兒「摩登 COCO 香水」，首創以重複蒸餾的方式，精煉出分餾版廣藿香，為調香帶來更多可能，清新怡人的柑橘果香搭配感性的廣藿香，受到女性消費者的歡迎。

相隔17年，摩登COCO香水系列續寫傳奇篇章，打造全新「摩登COCO魅惑印記香水」，這次由賈克．波巨的兒子、也是調香師奧利維耶．波巨（Olivier Polge）接棒創作。他提到：「我盡可能貼近最初的配方，並賦予嶄新面貌。特別調高了廣藿香的比重，讓馥郁香氣在肌膚表面充分釋放，而又不影響前調的清新。」

奧利維耶．波巨延續經典東方調，在前調部分，西西里柑橘與卡拉布里亞佛手柑代表著香奈兒摩登COCO系列獨具的清新果香調；中調是印度尼西亞廣藿香的基調與玫瑰、茉莉花香的完美融合，並在提高廣藿香比重的基礎上，增添一抹東加豆與馬達加斯加香草香調，整體上，相較於原本的版本，香味更濃郁飽滿。

英國女星綺拉．奈特莉自2007年開始擔任摩登COCO代言人，全新「摩登COCO魅惑印記香水」依舊由她詮釋了香奈兒女士隨心所欲、獨立自主的形象。

圖片提供／香奈兒、法倈麗、先亞、盧亞、愛馬仕