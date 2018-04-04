寶璣經典旅行 全球巡迴5月登台

2018-04-04

〔記者方惠宗／台北報導〕由法籍瑞士鐘錶製造師亞伯拉罕路易斯布雷蓋（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）在1775年成立於巴黎的頂級製錶品牌寶璣（Breguet）正進行一場名為「Classic Tour」的全球之旅，於各大城市除了展示寶璣錶的精湛工藝與時尚藝術理念，更以「#MyBreguetMoment」特寫當地紳士的一天：以寶璣腕錶相襯其穿著品味所展現的優雅時刻。此巡迴展預計5月抵達台灣。

從法國王室專屬到貴族收藏、懷錶到腕錶，寶璣自創立至今可說見證生活美學的歷史演化；例如一只Classique 7147經典系列腕錶，即是製錶工藝古今並存的最佳寫照：從傳奇的寶璣指針、阿拉伯數字時符、大明火琺瑯、機刻雕紋、錶殼的錢幣紋外緣等歷史傳承，以及恰到好處的現代錶徑，或是賦予精準穩定、使用矽質擒縱叉與游絲的超薄自動上鏈機芯、象徵奢華風尚的鱷魚皮錶帶等，儼然是款「新古董」。然而，這場以倫敦為起點的「Classic Tour」除結合當地不同專業的著名工坊展出當前時尚指標，更是世界各地男性品味與腕錶關聯的絕佳紀錄。旅行自倫敦開始，至今已探訪日內瓦、布魯塞爾、首爾等城市，並準備前往米蘭，預計5月抵達台灣。