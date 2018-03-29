型男聖地 LV擴大營業今迎賓

2018-03-29

〔記者方惠宗／台北報導〕人們口中的「SOGO BR4」、遠東SOGO台北復興館迎接法國精品Louis Vuitton（LV）擴大營業：在館內2樓推出男士系列專區。還沒正式開幕，鍾承翰、謝佳見與張軒睿等型男代表即受邀、搶先逛！謝佳見更以「16歲開始的LV愛用者」自喻，他不久前在馬來西亞買房，透露甚至想為新家造一面「LV之牆」，將所收藏的LV包包好好陳列、欣賞！

LV為此專區帶來男士服飾與皮件，此刻陳列2018春夏男裝，全新Matchpoint系列亦同步上架，當中的Hybrid包款讓人耳目一新；以幾何風格詮釋的經典Damier帆布，配合手提、斜揹及後背等多重使用方式，替包款增添更多樂趣，寬敞的內部設計有極佳的收納性，整體造型極富現代氣息。另外，Taiga系列融合經典黑色與戶外運動推出Outdoor腰包，以柔軟Taiga皮革製造，金屬配件為這款實用腰包增添摩登感受。

以偶像劇《我的男孩》人氣直飆的張軒睿入店探索，享受於LV本季以島嶼風情和極限運動為主題的時尚氣氛，第一眼即看上新款腰包。一向熱愛旅行的鍾承翰去年年底當爸，新手奶爸分享育兒經，為兒泡奶、洗澡，樣樣上手；喜迎愛子「翰寶」滿四個月，未來更期待帶兒子一起旅行。

LV遠東SOGO台北復興館男士系列專區今（29）日對外正式營業。

圖片提供：Louis Vuitton