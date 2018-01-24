藉查假貨詐LV 貪警10萬交保

2018-01-24

仿品送警局運費 誆LV付2萬

〔記者陳慰慈／新北報導〕保安警察第二總隊刑大偵一隊小隊長陳揚宗，被檢舉利用查緝LV仿冒品的機會，向業者誆稱須負擔仿冒品運費，藉此暗槓2萬多元，此外還要求LV招待他搭高鐵及入住五星級飯店，另詐得2萬多元不法利益，新北地檢署前天依涉及貪污、圖利等罪，約談陳到案，但陳男僅承認客觀事實，不認貪污，昨訊後諭令以10萬元交保，至於負責LV台灣查緝仿冒部門業務的吳姓女主管，前天同樣以嫌疑人身分被約談，訊後獲請回。

高鐵、住宿費2萬 也要業者出

檢廉調查，陳男明知查獲仿冒品後，是由保二刑大負擔所需的貨車載運費，卻從2015年起，多次要求LV公司負擔運費，LV信以為真，陸續支付2萬餘元，款項全都流入陳男私人口袋；此外，陳男南下查緝仿冒品時，明明可以開公務車及使用公費住宿平價商務旅館，卻要求LV公司讓他搭高鐵及入住高級飯店，此部分的不法獲利也有2萬餘元。

陳男利用職務之便詐財，受害者恐怕不只LV一家公司，據檢廉初步清查，陳還涉嫌以同樣手法，向另一間廠商揩油詐財，辦案人員前天發動搜索時，已查扣相關帳冊資料，將逐一勾稽、核對，釐清有無其他業者受害以及陳男實際詐財金額，全案擴大偵辦中。