《頂級香氣 奢華之最》時裝元素 訂製服化為香氛

2018-03-16

記者邱巧貞／台北報導

時尚設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）在54年服裝生涯中，創作出無數經典時尚設計，他給女人穿上男人的衣服，在1966年發表第一套以 「Le Smoking」為名的煙管褲裝，解放了禁錮在裙裝與男權主義下的女性，並成就女性西服的經典地位。

他於1968年發表震撼時裝界的「狩獵裝（SAHARIENNE）」， 以紀念五月學運為社會帶來的自由奔放，除了讓歐洲女性們陷入對沙漠獵遊的崇尚，並喚醒女性心中不甘於被馴服的靈魂，大膽奔向女權自主的懷抱。

而聖羅蘭大膽運用漆皮做為高級訂製服飾的材料，於1967年的電影《青樓怨婦》（Belle de Jour） 讓有「法國第一美人」之稱的凱薩琳丹妮芙穿上時裝界第一件漆皮風衣， 隨即造成一股搶著穿上漆皮的潮流，在整部電影中，凱薩琳丹妮芙所穿的聖羅蘭設計服裝至今都蔚為時尚界人士所好。

YSL BEAUTÉ向這位最具巴黎代表性的時尚大師致敬，打造品牌最頂級的YSL「時尚訂製香水系列」（LE VESTIAIRE DES PARFUMS），此一訂製系列香氛共有8款，承襲聖羅蘭先生服裝生涯中的經典時尚設計，揉合珍貴香水原料、頂級調香技藝，展現聖羅蘭時尚創作的精神與意象。

8款香氛以聖羅蘭最具代表性的五套訂製服設計，以及他所使用的三種大膽時尚面料來命名。分別為60年代推出的「狩獵裝（SAHARIENNE）」、「煙管褲裝（TUXEDO）」、「毛呢外套（CABAN）」、「異國長袍（CAFTAN）」、「經典風衣（TRENCH）」，以及「奢華絲絨（VELOURS）」、「叛逆皮革（CUIR）」、「前衛漆皮（VINYLE）」三種創新的面料。當中，此系列全球銷售最好的香氛為「狩獵裝（SAHARIENNE）」，第二名則為「經典風衣（TRENCH）」。

圖片提供／TOM FORD 、YSL 、LOUIS VUITTON 、嬌蘭