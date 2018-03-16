《頂級香氣 奢華之最》破曉時分 心曠神怡的氣息

2018-03-16

記者邱巧貞／台北報導

睽違許久，路易威登（LOUIS VUITTON）於2016年推出一系列共7款的頂級香氛「LES PARFUMS LOUIS VUITTON」。這系列香氛由品牌專任的調香大師Jacques Cavallier Belletrud遊歷世界各地尋找靈感，將異國奇香及罕有材料帶回格拉斯的Les Fontaines Parfumées工作室親自創作。

今年，這系列香氛加入了一款新創作，命名為「破曉（Le Jour Se Lève）」。過了一夜，陽光揭開希望的新篇章，嶄新的故事正等待人們書寫，這是一個永恆的無盡循環，一日啟程前的這個片刻瞬間，正是調香大師Jacques Cavallier Belletrud想捕捉的意境，舒服的清新感，令人心曠神怡，並伴隨著晶瑩的露水與耀眼光芒。

Jacques Cavallier Belletrud選用了他最喜愛的原料之一：橘子。這種水果充分吸飽陽光能量，蘊含比同樣屬柑橘香調的佛手柑更多元的天然純淨特質。他表示：「橘子是非常不可思議的柑橘屬植物果實，能同時散發果肉的歡快香氣、果皮的清新以及果樹的植物氣味。此外，不同於其他柑橘類，橘子不會影響香氛的結構。」他同時選用了中國雙瓣茉莉花，與香氛整體充分揉合；中味則加入溫和的木蘭花瓣、具有淡杏桃香氣的木犀花香以及鮮明的黑醋栗香；後味散發出溫和協調的麝香氣息。

在瓶身設計上，「Les Parfums Louis Vuitton」有別於單次使用的設計，希望香氛瓶是值得珍藏的收藏品，若要補充香氛，只需將香氛瓶帶到Louis Vuitton專門店，專門店設有專為這些香氛瓶打造的香水噴泉，短短幾秒就能為香氛瓶裝滿香水。

圖片提供／TOM FORD 、YSL 、LOUIS VUITTON 、嬌蘭