《頂級香氣 奢華之最》帝王香水 尋香者豈能錯過

2018-03-16

記者邱巧貞／台北報導

1828年，嬌蘭（Guerlain）的創始人皮耶馮索巴斯卡嬌蘭（Pierre-François-Pascal Guerlain簡稱：老嬌蘭先生）在巴黎麗弗里街（Rue de Rivoli）創設第一家專賣店，揭開了品牌近兩百年的香水世家輝煌歷史。

在嬌蘭的文化歷史中，「帝王香水」居於極重要的位置。1853年，拿破崙三世與皇后尤吉妮（Eugenia of Montijo）舉辦婚禮，老嬌蘭先生傾全力打造出「帝王香水」作為她的結婚賀禮，這是以柑橘為基調，結合佛手柑、檸檬、薰衣草及迷迭香，添加橙花與苦橙葉，打造出清新細緻的香氛，並邀請了當時極負盛名的琉璃製造師Pochet et du Courval委以重任，為這款香氛創作香水瓶，華麗的圓柱形琉璃吹製瓶身以69隻皇室徽章「蜜蜂徽記」浮雕與鍍金的蜂巢裝飾，而上方的穹頂設計則來自於1842年凡登廣場紀念柱（Vendôme column）的發想。

「帝王香水」深得尤吉妮皇后的喜愛，據說還治好了困擾她許久的嚴重偏頭痛，為了表示感謝，拿破崙三世賜予御用香氛之名，老嬌蘭先生榮獲「皇室御用調香師」的美名，也讓嬌蘭的名聲跨越了法國邊界，維多利亞（Victoria）女皇、西班牙的伊沙貝拉（Isabella）及奧地利的西西（Sissi）女皇、羅馬尼亞的瑪麗（Marie）皇后都開始使用嬌蘭的香氛。

傳統工藝打造瓶身 香氛藝術品

自1853年起，帝王香水即成為嬌蘭的常態商品，至今仍然採用原始設計的瓶身，以手工鍍金打造的蜜蜂裝飾「帝王蜂印瓶」（Abeilles），已成為嬌蘭最具代表性的設計。

早在1828年，嬌蘭便開始注重保存和延續特殊工藝，嬌蘭女工藝師延續傳統工藝為嬌蘭香水瓶編製絲綢流蘇工藝barbiche，代代傳承下來，這個附屬裝飾永遠不會隨著時間過去而動搖。這也讓嬌蘭甚至被法國工業部認證為「文化遺產瑰寶企業」（Entreprise du Patrimoine Vivant）。

限期1年 不需出國即能體驗經典之香

為了讓顧客能有最完整的香水諮詢體驗，嬌蘭一直以來僅有香水專賣店或香水櫃才能販售「帝王香水」。適逢嬌蘭190週年，台灣嬌蘭特別向法國總部申請，以特殊限定、限量的方式提供販售服務，讓台灣消費者不需出國，即能體驗經典之香。

目前「帝王香水」共有「白色帝王蜂印甁」及「金色帝王蜂印甁」兩種款式，其中白瓶可於櫃上體驗後跟品牌預訂購買、金瓶則僅限嬌蘭VIP，憑VIP活動邀約於活動現場預訂購入，銷售期間1年，僅至2018年底，想要收藏具有傳承意義及展現品味的香氛，「帝王香水」絕對是最佳選擇。

圖片提供／TOM FORD 、YSL 、LOUIS VUITTON 、嬌蘭