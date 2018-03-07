IWC馬克十八飛行員錶 贊助體育

2018-03-07

〔記者方惠宗／台北報導〕IWC萬國錶在「勞倫斯體育公益基金會」於（Laureus Sport for Good Foundation）摩洛哥舉行的「勞倫斯世界體育獎」之際，發表馬克十八飛行員腕錶「勞倫斯體育公益基金會」特別版。其直徑41毫米的錶殼以黑色陶瓷打造，配備藍色錶盤，錶底蓋具有特殊鐫刻，限量1,500只且具有獨立編號，台幣價格為190,000元，錶款銷售收益的一部分將用於支持勞倫斯體育公益基金會。

這款藍黑雙色的馬克十八飛行員腕錶特別版是IWC為支持基金會而推出的第12款特別版腕錶，經典的藍色錶盤已成為IWC為該公益基金會所推出之特別版腕錶的特色標誌，夜光物料能確保夜間依舊能清晰讀時。軟鐵內殼則保護堅固耐用的35111機芯，防止磁場影響，玻璃錶鏡則可抵受驟降的氣壓。黑色壓紋小牛皮錶帶使得佩戴時極其舒適。珍貴的還有錶底蓋的特殊鐫刻：評審們在1,000件參賽作品中選上來自巴西教育組織「回應機構」的11歲孩童Ana Claudia的作品，主題是「健康時刻」（Time to Be Healthy）。IWC首席執行長克里斯多夫‧格萊恩格海爾（Christoph Grainger-Herr）表示：「我有幸體會也很感謝體育帶來的正面力量，我知道運動能改善社群意識或加強個人的意志力，我很高興能夠支持勞倫斯體育公益基金會的重要工作，特別是在我們IWC成立150週年之際。」