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IWC達文西腕錶 圓滿經典比例

2017-04-19

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶商沙夫豪森IWC萬國錶宣布全新「女錶」上市，以經典圓型錶殼打造達文西自動腕錶36與達文西月相自動腕錶36。全新達文西系列回歸圓形錶殼，正如達文西萬年曆腕錶於1985年所成功確立的。因此，錶廠告別酒桶形，追求經典比例，並為錶款添上鑽石或時尚錶帶等配飾。

以IWC達文西月相自動腕錶36來說，可活動式的大型錶耳、金質錶殼、或為錶圈鑲鑽，以及專為IWC開發的莓粉色、銅色、深棕色與深藍色Santoni鱷魚皮錶帶，皆突顯腕錶美感。所有達文西自動腕錶36和達文西月相自動腕錶36的錶底均鐫刻有「生命之花」；這個重疊圓環的幾何造型正體現達文西對美感、比例與數學規則的不懈追尋。

專業鐘錶評論家蔡建泰解析，IWC達文西系列起初以六角型金質錶殼首見於1969年，系列名稱就來自文藝復興時期博學代表「達文西」，彰顯製錶技術與美感的融合，至今傑作不斷，是收藏家的美好回憶，例如1985年，當時的IWC首席製錶師Kurt Klaus於為達文西萬年曆腕錶開發出運用錶冠就可調整所有功能的機制，為製錶技術立下新里程碑。

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  • IWC達文西月相自動腕錶36（IW459308）。18K紅金錶殼、鍍銀錶盤，搭配Santoni古銅色鱷魚皮錶帶。自動上鏈機芯。548,000元。

    IWC達文西月相自動腕錶36（IW459308）。18K紅金錶殼、鍍銀錶盤，搭配Santoni古銅色鱷魚皮錶帶。自動上鏈機芯。548,000元。

  • IWC今年以達文西系列成為女錶焦點。圖為李曉涵（中）領銜展演IWC達文西女裝錶款。

    IWC今年以達文西系列成為女錶焦點。圖為李曉涵（中）領銜展演IWC達文西女裝錶款。

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