《精品公益》3
2017-05-19
記者林欣若／紐約、台北報導
IWC X 勞倫斯體育公益基金會
勞倫斯體育公益基金會致力於為全球弱勢兒童規劃體育專案，鼓勵兒童與青少年參與運動，2006年以來，沙夫豪森IWC萬國錶每年推出勞倫斯體育公益基金會特別版腕錶，今年初在日內瓦高級鐘錶展上，IWC也發表了全新達文西計時腕錶勞倫斯體育公益基金會特別版，IWC首席執政長Georges Kern表示，智障人士時常被社會邊緣化，在勞倫斯體育公益基金會的幫助下，這些人能夠獲得尊重和認可，並學會克服障礙，IWC十分驕傲能做出貢獻。
達文西計時腕錶勞倫斯體育公益基金會特別版錶徑42mm，搭載藍色錶盤，12點鐘位置的計時盤結合小時和分鐘計時器，錶款搭載飛返功能，可透過按鈕操縱停止、歸零與同時啟動3項功能。
錶背的特殊鐫刻圖案也很有意義，IWC每年都會在勞倫斯體育公益基金會的全球項目中舉辦兒童繪畫比賽，今年比賽的主題是「歡度時刻」（Time Well Spent）， 評審團最終挑選了來自上海的12歲男孩侯燁的作品，智力和身體都有缺陷的侯燁，不放棄對運動的熱情，他在獲獎的圖畫中描繪了自己取得個人滑雪最好成績時，快樂微笑的美麗畫面。
圖片提供／IWC
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