歐米茄典藏冬奧 錶現大器

2018-02-23

〔記者方惠宗／台北報導〕平昌冬季奧運進行中，第28屆為奧運擔任官方時計的瑞士頂級製錶商歐米茄（OMEGA）推出以奧運獎牌為設計靈感的海馬系列黃金典藏奧運腕錶，該系列運用3種不同材質打造出3款直徑皆為39.5毫米的腕錶，包括18K黃金、18K Sedna金和18K Canopus白金錶殼款式，當中Canopus™白金，為純度高達百分之百之特殊成分合金，光彩奪目。

歐米茄於1932年起擔任奧運會官方指定計時，這項合作更將延續至2032年，創下絕無僅有的百年榮耀。這款全新的海馬系列黃金典藏奧運腕錶以黃金錶殼詮釋運動家大器精神，「柳葉形」指針及各款腕錶的應用指標亦使用18K金製作，其蛋殼白圓形錶盤十分輕盈，上面塗上瓷釉的歐米茄獨特經典商標、分鐘刻度及海馬字樣，搭載8807大師天文台機芯，通過瑞士國家計量局（METAS）8項嚴苛檢測。錶殼後底蓋以18K金錶圈呈現歐米茄於1932年至2028年洛杉磯奧運擔任官方時計期間的奧運主辦城市及日期，這項無法超越的名單已說明歐米茄透過歷屆賽事所樹立之歷史地位。

歐米茄同時推出海馬系列Planet Ocean 600米大師天文台「2018平昌奧運」腕錶以及海馬系列Aqua Terra「2018平昌奧運」限量腕錶，為今年運動盛事鑄上紀念色彩。

圖片提供：OMEGA