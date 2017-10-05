歐米茄代言人 克勞馥+兒女美麗時光

2017-10-05

〔記者方惠宗／台北報導〕瑞士頂級製錶品牌歐米茄（Omega）於巴黎歷史悠久的旭麗府邸（Hôtel de Sully）進行「Her Time－她的美麗時光，歐米茄百年女性腕錶特展」，並且為現場貴賓帶來另一驚喜，那就是辛蒂‧克勞馥（Cindy Crawford）以及她的一對兒女、普雷斯利‧蓋柏（Presley Gerber）與凱亞‧蓋柏（Kaia Gerber）到場，並且宣布這對兄妹成為歐米茄最新形象大使。

為了紀念這一刻，現場展出由著名攝影師彼得‧林德伯格（Peter Lindbergh）在加州馬里布海灘為辛蒂‧克勞馥一家所拍攝的照片，包括辛蒂‧克勞馥與先生藍迪‧蓋柏（Rande Gerber），以及普雷斯利與凱亞。鏡頭下，辛蒂‧克勞馥一家人散發美麗與知性，顏值高到堪稱「天堂級」，成功描繪出兩代「君子」與「淑女」的完美寫照。

分別生於1999年與2001年的普雷斯利與凱亞，各自以歐米茄超霸專業登月錶與星座系列鑽錶入鏡，正式進入歐米茄形象大使的行列。讓人回味的是，此舉也許亦以另一種方式展現腕錶與家族傳承的關係：辛蒂‧克勞馥成為歐米茄廣告與活動中最著名之指標人物已超過20年。

圖片提供：Omega