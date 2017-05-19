| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 消費

《精品公益》4

2017-05-19

記者林欣若／紐約、台北報導

歐米茄 X Orbis

成立於1982年的國際奧比斯防盲救盲基金會（Orbis International）利用眼科飛機醫院，深入世界最偏遠的地區治療可避免的盲疾，目前奧比斯已經在全球超過90個國家成功執行相關計畫。

歐米茄（Omega）從2011年開始贊助奧比斯，先後拍攝《光明無國界》（Through Their Eyes）、《空中醫院》（The Hospital in the Sky）兩部紀錄片，透過紀錄片，讓更多人認識奧比斯，並進一步支持防盲救盲計畫；此外，歐米茄為了安撫眼盲小病童，特別提供泰迪熊陪伴病童，三款與奧比斯聯名的碟飛Prestige腕錶，錶盤與錶殼都有泰迪熊圖案，每筆銷售都會捐出部份收益給奧比斯，歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示：「視力是如此的重要，能夠前往偏鄉看到醫療如何改變數百萬人的生命，讓我覺得感動萬分，因此我們永遠盡全力支持奧比斯。」

圖片提供／Omega

廣告
  • 歐米茄為病童提供泰迪熊，安撫他們的情緒、減少他們對手術的恐懼。

    歐米茄為病童提供泰迪熊，安撫他們的情緒、減少他們對手術的恐懼。

  • 歐米茄碟飛PRESTIGE奧比斯腕錶系列27.4毫米女仕錶款，約89,100元。

    歐米茄碟飛PRESTIGE奧比斯腕錶系列27.4毫米女仕錶款，約89,100元。

  • 歐米茄碟飛PRESTIGE奧比斯腕錶系列39.5毫米男仕錶款，約109,100元。

    歐米茄碟飛PRESTIGE奧比斯腕錶系列39.5毫米男仕錶款，約109,100元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：《精品公益》4


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.