2017-05-19

記者林欣若／紐約、台北報導

歐米茄 X Orbis

成立於1982年的國際奧比斯防盲救盲基金會（Orbis International）利用眼科飛機醫院，深入世界最偏遠的地區治療可避免的盲疾，目前奧比斯已經在全球超過90個國家成功執行相關計畫。

歐米茄（Omega）從2011年開始贊助奧比斯，先後拍攝《光明無國界》（Through Their Eyes）、《空中醫院》（The Hospital in the Sky）兩部紀錄片，透過紀錄片，讓更多人認識奧比斯，並進一步支持防盲救盲計畫；此外，歐米茄為了安撫眼盲小病童，特別提供泰迪熊陪伴病童，三款與奧比斯聯名的碟飛Prestige腕錶，錶盤與錶殼都有泰迪熊圖案，每筆銷售都會捐出部份收益給奧比斯，歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示：「視力是如此的重要，能夠前往偏鄉看到醫療如何改變數百萬人的生命，讓我覺得感動萬分，因此我們永遠盡全力支持奧比斯。」

圖片提供／Omega