2017-05-19

記者林欣若/紐約、台北報導

歐米茄 X Orbis

成立於1982年的國際奧比斯防盲救盲基金會(Orbis International)利用眼科飛機醫院,深入世界最偏遠的地區治療可避免的盲疾,目前奧比斯已經在全球超過90個國家成功執行相關計畫。

歐米茄(Omega)從2011年開始贊助奧比斯,先後拍攝《光明無國界》(Through Their Eyes)、《空中醫院》(The Hospital in the Sky)兩部紀錄片,透過紀錄片,讓更多人認識奧比斯,並進一步支持防盲救盲計畫;此外,歐米茄為了安撫眼盲小病童,特別提供泰迪熊陪伴病童,三款與奧比斯聯名的碟飛Prestige腕錶,錶盤與錶殼都有泰迪熊圖案,每筆銷售都會捐出部份收益給奧比斯,歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示:「視力是如此的重要,能夠前往偏鄉看到醫療如何改變數百萬人的生命,讓我覺得感動萬分,因此我們永遠盡全力支持奧比斯。」

圖片提供/Omega