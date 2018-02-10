貴族vs.庶民 和牛料理美味誘人─晶華引進柿安牛美食配美酒 牛排教父Fun Dining價位親民

〔記者凃盈如／台北報導〕於日本和牛抵台活動中搶得頭香的晶華酒店，即日起至2月11日，邀請日本以養殖頂級牛種聞名的柿安集團來台，於地下三樓的三燔本家推出「神譽1%奇蹟『柿安牛』究極之宴」，以壽喜燒為主軸，由柿安料理長村石浩司親自操刀，展現日本別府最高規格的親奉料理，包括前菜、握壽司、刺身、烤物、壽喜燒、食事等9道品項，每套15,800元起+10%，含4款頂極酒，酒款與日本高端葡萄酒商ENOTECA合作，其中有3款為來自山梨縣Kisvin酒莊，由釀造家斎藤まゆ提供的甲州白酒，打破一般消費者「紅肉只能搭配紅酒的成規」，展現和牛搭配白酒的豐潤誘惑。斎藤まゆ女士提到，酒莊使用成熟，但尚未變成紫色甲州葡萄釀酒，減少單寧苦味，讓酒體更帶有果實馥郁香氣，而ENOTECA店鋪事業部部長堤俊豪也補充，此為Kisvin第一次出口日本，Kisvin的酒款在日本就十分搶手，海外第一站就來到台灣；美食搭配美酒，讓晶華此檔餐期推出後，訂位率已98%。沒嚐到的消費者，即日起可於三燔本家品嚐每道3,800元的柿安牛肩胛鍋物套餐，亦可於酒店一樓的azie品嚐加碼推出的和牛料理，含以柿安牛製成的壽喜燒日本和牛丼飯、日本和牛漢堡排丼飯，與爐烤日本和牛丼飯，價格自480元至880元不等。
同為和牛料理，位於大直牛排教父體系D&C Bistro也有新作！告別原本的Bistro形式，在總主廚吳曉芳的領軍下，D&C Bistro以「Fun Dining」型態華麗登場，推出2018全新菜單，除提供獨特啤酒及獨家主題調酒外，更以優質食材、細緻烹飪工法，融合各國界菜系精髓料理，提供冷食、熱食與主餐，價格百元起跳，十分親民。其中有道必吃料理，就是依循傳統古法製做的「太陽和牛滷肉飯」，以紅蔥頭、醬油、米酒、高粱酒、紹興酒、冰糖等材料製作，肉品採用日本和牛，由師傅親自手切和肉，可嚐到比一般豬肉顆粒較大的小肉丁，且滷製工序溫度須精算控管，飯上覆蓋太陽蛋，佐以手作小黃瓜、以鬱金香粉醃製的蘿蔔等醃菜，搭配池上越光米飯，口口讓人滿足。讓人驚喜的是，雖有奢華食材如生蠔、龍蝦、和牛入菜，但每道菜價格卻極好下手，主要價格帶落在200至400元，33道菜色僅有1道超過400元，其餘以小點100多元起，是年節歡聚的新選擇。