第1批日本和牛近日抵台 晶華將搶首發

2017-09-27 09:58

〔記者王憶紅／台北報導〕全台第一批合法進口的日本和牛預計近日內正式抵台，晶華酒店搶得先機，獨家搶先取得第一批進口的日本和牛即為A5等級的宮崎冠軍牛，不但等級最高、又有冠軍黃袍加身。

晶華指出，日本和牛的油脂豐腴、油花紋路分布華麗細緻，入口咀嚼的同時、濃郁香氣會立即在味蕾擴散開。和牛大部份屬於黑毛和種，這種日本短角牛長有啡紅色的毛，是非常罕有的品種，每隻和牛在出生時便擁有證明血統的證書，自幼便餵養牛奶、牧草及富含蛋白質的飼料，爲使其肉質鮮嫩、更會聘請專人爲牛隻按摩防止肌痙攣，或給予啤酒幫助消化，悉心照料孕育成和牛獨特的濃郁醇厚味道。

晶華表示，日本和牛的等級是根據其肉質的顏色深淺及脂肪的分布密度進行評定，共分為A1至A5級，A5為最高等級，價格相對的也最高，等級較高的和牛油花細緻且分佈平均，不需過度烹調就能感受其滿溢的肉脂香氣。

晶華指出，取得曾經連續三屆拿下「日本和牛大賽」肉牛冠軍的宮崎牛，選擇其肋眼、沙朗、肩胛肉、前胸肉、外側後腿肉，及臀肉六大部位，集合各餐廳主廚的烹藝，在酒店地下三樓的三燔本家、二樓Robin’s牛排館、鐵板燒、一樓azie、三樓晶華軒，以及二十一樓晶華國際聯誼會-蘭亭推出「制霸日本—宮崎和牛宴」。