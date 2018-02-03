飛利浦春節組合 超值吸客─掃地機器人送掛燙機 電子鍋送優質米

2018-02-03

〔記者吳佩樺／台北報導〕下個月就是農曆春節，正值年前採購旺季，搶攻商機，飛利浦一口氣推出十多種超值組合，且大方灑4萬份、總價值超過2千萬元的滿額禮，較去年加碼10倍。

飛利浦表示，今年小年夜恰好也是情人節，超值組合從廚房家電、掃除家電、健康家電到適合送情人的美顏、美髮家電皆有，要讓民眾有買到賺到的感覺。

過年前民眾最重視大掃除，要掃去一年的「衰運」、掃進「好運」。根據業者觀察，以掃地機器人、空氣清淨機等最為熱銷，飛利浦主打掃地機器人FC8822送蒸氣掛燙機GC524；空氣清淨機AC4374送6年份濾網AC4138。

此外，針對除夕最重要的圍爐，飛利浦主打雙向智旋IH電子鍋HD4568送鄰鄉良食小農越光米48包，價值上萬元，1公斤裝分季寄送，讓民眾能吃到最新鮮的白米。

情人節部分，飛利浦特別為了男、女族群量身包裝，例如愛美的另一半，不妨考慮潔膚儀SC5275，原價4,980元，限量福袋價僅要2,500元。若是愛喝咖啡又注重品味者，推薦尊榮系列8D電鬍刀S9751和全自動義式咖啡機HD8652，原組合價61,900元，特價28,888元，省了3萬多元。上述各優惠為百貨專櫃活動，其他通路另有促銷。

即日起至2月底，各通路購買飛利浦指定產品，至活動網站登錄即贈送滿額禮，包括送吹風機、果汁機、音波震動牙刷或龍頭型淨水器。