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飛利浦掃地機器人 超薄吸客

2017-01-10

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞農曆春節將至，年終大掃除商機旺盛，飛利浦看好掃地機器人市場的銷售成長力道大，引進定位旗艦的FC8776，最大特色是「吸」塵式掃地機器人。

飛利浦行銷經理金玉珍表示，一般市售掃地機器人主要採用滾刷式設計，但滾刷往往容易纏繞毛髮、不好清理，飛利浦FC8776配置30公分超寬吸嘴，透過前方和二側的真空吸塵口吸起髒汙，省去清潔滾刷的麻煩。二側另有15公分超長刷毛，加強清潔力。

此外，超薄6公分機身，能輕鬆清潔床鋪、沙發底下，不會被卡住。適用各種地板，加上4個輪子，可爬過1.7公分高度的地毯。內建19顆感應器、智能晶片、陀螺儀和加速器，機器會自行繞過障礙物、防止從高處落下，其中灰塵感測器能針對髒汙處加強清掃。提供局部清潔、隨機式、沿牆式、Z字型四種清潔模式。電力達130分鐘。

年前掃除家電買氣爆發，根據通路調查，掃地機器人以高價位賣得最好，主流2至3萬元， 熱賣品牌包括iRobot、Neato、LG；飛利浦雖然屬於生力軍，但在大餅不斷擴展下，仍有機會搶下一片天。

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  • 飛利浦掃地機器人FC8776，擁有超薄6公分機身。（記者吳佩樺攝）

    飛利浦掃地機器人FC8776，擁有超薄6公分機身。（記者吳佩樺攝）

  • 飛利浦掃地機器人FC8776，無滾刷設計，透過真空吸塵口吸起髒汙，售價28,888元。（記者吳佩樺攝）

    飛利浦掃地機器人FC8776，無滾刷設計，透過真空吸塵口吸起髒汙，售價28,888元。（記者吳佩樺攝）

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