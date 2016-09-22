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飛利浦氣炸鍋

2016-09-22

飛利浦早在2年前便針對熱銷的氣炸鍋推出《飛利浦健康氣炸鍋》食譜App，至今上架近200道氣炸鍋料理，同時提供各式小訣竅，像是如何消除食物的異味、如何清潔機器。另有一大優點，即加入鬧鈴功能，可用來當作料理計時器。

Bosch 8系列嵌入式廚電

Bosch新代8系列嵌入式廚房家電，主打多合一烤箱和直覺式控制環，同時開發《Bosch Serie 8》食譜App。但初期上架食譜並不多，僅有英文介面，中文化在計畫中。Bosch表示，此款食譜App的主要目的是教學，尚未結合智慧操控，預計2年後會在台推出物聯網產品。

Skale智能電子咖啡秤

想成為手沖咖啡大師，擁有一台Skale智能電子咖啡秤就可以。利用Skale智能電子咖啡秤和《嗜咖啡》App，選擇喜歡的咖啡食譜，跟著曲線圖，就能完成一杯美味的手沖咖啡。蘋果經銷商Studio A今年跨足賣咖啡，在高雄大魯閣草衙道開設的首家智慧咖啡館《S.A Café》也結合了此項商品。

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  • 跟著食譜上的曲線圖，就能完成一杯好喝的手沖咖啡。

    跟著食譜上的曲線圖，就能完成一杯好喝的手沖咖啡。

  • 飛利浦氣炸鍋最初是因為無油料理而受到歡迎，售價8,990元（HD9230）。

    飛利浦氣炸鍋最初是因為無油料理而受到歡迎，售價8,990元（HD9230）。

  • Studio A旗下的「S.A Café」，店內結合了Skale智能電子咖啡秤，Studio A行動商城有販售。售價2,380元。

    Studio A旗下的「S.A Café」，店內結合了Skale智能電子咖啡秤，Studio A行動商城有販售。售價2,380元。

  • Bosch 8系列烤箱食譜App，目前僅有英文介面。

    Bosch 8系列烤箱食譜App，目前僅有英文介面。

  • Bosch 8系列嵌入式廚電，主打多合一烤箱，售價洽業者。

    Bosch 8系列嵌入式廚電，主打多合一烤箱，售價洽業者。

  • 飛利浦氣炸鍋最初是因為無油料理而受到歡迎，售價8,990元（HD9230）。

    飛利浦氣炸鍋最初是因為無油料理而受到歡迎，售價8,990元（HD9230）。

  • 飛利浦氣炸鍋食譜App，加入鬧鈴功能，可當作料理計時器。

    飛利浦氣炸鍋食譜App，加入鬧鈴功能，可當作料理計時器。

  • 飛利浦氣炸鍋食譜App，至今已上架近200種料理食譜。

    飛利浦氣炸鍋食譜App，至今已上架近200種料理食譜。

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標題：飛利浦氣炸鍋


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