2016-09-22

飛利浦早在2年前便針對熱銷的氣炸鍋推出《飛利浦健康氣炸鍋》食譜App，至今上架近200道氣炸鍋料理，同時提供各式小訣竅，像是如何消除食物的異味、如何清潔機器。另有一大優點，即加入鬧鈴功能，可用來當作料理計時器。

Bosch 8系列嵌入式廚電

Bosch新代8系列嵌入式廚房家電，主打多合一烤箱和直覺式控制環，同時開發《Bosch Serie 8》食譜App。但初期上架食譜並不多，僅有英文介面，中文化在計畫中。Bosch表示，此款食譜App的主要目的是教學，尚未結合智慧操控，預計2年後會在台推出物聯網產品。

Skale智能電子咖啡秤

想成為手沖咖啡大師，擁有一台Skale智能電子咖啡秤就可以。利用Skale智能電子咖啡秤和《嗜咖啡》App，選擇喜歡的咖啡食譜，跟著曲線圖，就能完成一杯美味的手沖咖啡。蘋果經銷商Studio A今年跨足賣咖啡，在高雄大魯閣草衙道開設的首家智慧咖啡館《S.A Café》也結合了此項商品。