〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
2016-09-22
2016年衛福部國健署調查指出，國人因外食族多，導致蔬果攝取量普遍不足，僅有13％成人達到每日3蔬2果的建議攝取量。飛利浦蔬果鮮磨機HR1932搭配的《Healthy Drinks》食譜App，初期已有近百道飲品食譜，同時可選擇目標挑戰，例如︰三日排毒。
★App介紹
目前App已上架近百道飲品食譜。
．營養值
每道飲品食譜都會清楚列出營養值。
．購物清單
把想要買的食材放入購物清單，採購時以便提醒。
．目標挑戰
App上還能設定挑戰內容，包括︰三日排毒、養顏美容。
．推薦飲品
連接到手機的健康程式，例如Apple Health，App會根據身體狀態推薦飲品。
★其他功能
．榨汁率高
官方號稱出汁率達90%以上，雖然透過簡易實測無法判定，但和它牌實際以份量相同的1顆蘋果、半條小黃瓜來榨汁，飛利浦HR1932（右）榨出200毫升果汁，它牌（左）約是185毫升。
．好拆解清洗
飛利浦HR1932主打易拆，加上無篩網設計，使得蔬果殘渣好清洗。
．可做冰沙
涵蓋慢磨機、冰沙機等多功能，將冷凍水果放入機器中，就能完成原味水果冰沙。
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